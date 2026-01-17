Κρατικά «φέσια» 3,8 δισ. ευρώ σε φορολογούμενους, συνταξιούχους και προμηθευτές

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το Νοέμβριο του 2025 ανήλθαν σε 3,792 δισ. ευρώ, με τα μεγαλύτερα χρέη να έχουν τα νοσοκομεία και να ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Δήμοι. Τα κρατικά «φέσια» μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τον Οκτώβριο αλλά διογκώθηκαν κατά 741 εκατ. ευρώ ή 24,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Για την εκκαθάριση του στοκ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει απευθύνει αυστηρές συστάσεις στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους εποπτευόμενους οργανισμούς να επιταχύνουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους και να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων, προειδοποιώντας με δημοσιοποίηση των στοιχείων όσους καθυστερούν τις πληρωμές.

Η «ακτινογραφία» των χρεών

Από την ακτινογραφία των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Νοέμβριο του 2025 προκύπτουν τα εξής:



- Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,683 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό το οποίο είναι ελαφρώς μικρότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 οπότε είχαν ανέλθει σε 1,725 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που αποτελούν το 55% των συνολικών οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες είναι αυξημένες κατά 519 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2024. Επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει τη χώρα μας για τις καθυστερήσεις των νοσοκομείων.



- Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 582 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και μόλις κατά 3 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2024. Τα χρέη αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων.



- Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.



- Μικρή αύξηση κατέγραψαν τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου τα οποία διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2025 και μέσα σε 11 μήνες «φούσκωσαν» κατά 52 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο της φορολογίας, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 58 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν σε 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 από 708 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Από το συνολικό ποσό 419 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες και από το ποσό αυτό 197 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους ενώ 347 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.