Ανεβάζουν ταχύτητα για την εξόφληση των «κόκκινων» οφειλών του Δημοσίου

Με τα κρατικά φέσια να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά, το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τους κρατικούς φορείς να «τρέξουν» την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ιδιώτες και προμηθευτές προειδοποιώντας με δημοσιοποίηση των στοιχείων όσους καθυστερούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους.



Σε εγκύκλιο του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών Θάνου Πετραλιά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026 επισημαίνεται η ανάγκη ελαχιστοποίησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και δίνονται εντολές στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών των φορέων:



- να προχωρούν στην άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους από ίδιους πόρους και να αποτρέπουν τη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους,

- να εξετάζουν τους λόγους των καθυστερήσεων στις πληρωμές και να μεριμνούν για την άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους,

- να διερευνούν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση, αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών, κατασχέσεις) και να φροντίζουν για τη συμπερίληψή τους στους σχετικούς καταλόγους.

Ειδική επιτροπή για τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων

Επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος με τις «κόκκινες οφειλές» του Δημοσίου ειδική επιτροπή έχει αναλάβει να εντοπίσει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων ενώ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα θα δώσει τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να έχει πλήρης και ακριβή εικόνα για τους φορείς που έχουν οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, για το ύψος των οφειλών τους και για τους τους λόγους καθυστέρησης των πληρωμών. Μάλιστα οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία και η ταυτότητα τους θα δημοσιοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Πρωταθλητές» τα νοσοκομεία στα κρατικά φέσια

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Οκτώβριο του 2025 τα κρατικά φέσια έφτασαν στα 3,1 δισ. ευρώ με τα νοσοκομεία να χρωστάνε 1,74 δισ. ευρώ, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 590 εκατ. ευρώ, τον ΕΟΠΥΥ 248 εκατ. ευρώ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 239 εκατ. ευρώ και τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 236 εκατ. ευρώ.



Πάντως για τη διασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας των φορέων συνεχίζεται η καταβολή μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2026 του ενός τετάρτου της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης ενώ τα νοσοκομεία λαμβάνουν τμηματικά και εμπροσθοβαρώς την ετήσια επιχορήγηση από το υπουργείο Υγείας.