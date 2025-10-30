Εφορία: «Στην ώρα τους» οι πληρωμές από επιχειρήσεις, καθυστερήσεις από φυσικά πρόσωπα

Πρωταθλήτριες» συνέπειας στην πληρωμή των φόρων αναδεικνύονται οι επιχειρήσεις καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 σχεδόν 9 στις 10 κατέβαλαν εγκαίρως τον φόρο εισοδήματος. Αισθητά χαμηλότερο ήταν το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών από τα φυσικά πρόσωπα.



Αναλυτικότερα ο χάρτης της φορολογικής συμμόρφωσης ανά κατηγορία φόρων στο 8ηνο έχει ως εξής:

Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων

Από τα 4,363 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 3,903 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 89,46%. Ειδικότερα τον Αύγουστο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 88,84% από 89,18% τον Ιούλιο, 87,23% τον Ιούνιο, 91,10% τον Μάιο, 92,06% τον Απρίλιο, 97,72% τον Μάρτιο, 91,2% τον Φεβρουάριο και 86,61% τον Ιανουάριο.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Οι φορολογούμενοι κατέβαλαν στην ώρα τους 1,953 δισ. ευρώ από τα συνολική οφειλή ύψους 2,656 δισ. ευρώ ή το 73,54% δηλαδή άφησαν απλήρωτα τα τρία στα δέκα ευρώ του φόρου εισοδήματος. Τον Αύγουστο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 74,07%, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εντός της προθεσμίας 460 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 620 εκατ. ευρώ.

ΦΠΑ

Από τα 13,902 δισ. ευρώ της οφειλής το δημόσιο εισέπραξε τα 11,380 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέρχεται στο 81,86%. Τον Αύγουστο έπρεπε να πληρωθούν 2 δις. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα δημόσια ταμεία ήταν 1,639 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε στο 81,8%.

Φόρος ακίνητης περιουσίας

Στο 78,16% ανήλθε η εισπραξιμότητα καθώς από το ποσό ύψους 1,606 δισ. ευρώ που είχε βεβαιωθεί για τον ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν τα 1,255 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 6.164.976 ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 153,67 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική οφειλή ήταν 190,68 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80,59% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.



Κατά μέσον όρο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης στο 8μηνο για ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ανήλθε στο 82,09%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 φορολογούμενους ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους στην εφορία.

Πάντως με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία καθώς τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο τα «φέσια» διογκώθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Συνολικά τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο με το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται στα 111,627 δισ. ευρώ. «Κόκκινες» οφειλές στην εφορία έχουν 3.973.220 φορολογούμενοι και από αυτούς σε 1.617.052 έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμοί ακινήτων ενώ στο «κατώφλι» βρίσκονται 2.262.821.