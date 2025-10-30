Οικονομία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ Φορολοταρία

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τον Σεπτέμβριο - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/10 η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Σεπτεμβρίου 2025, που μοιράζει από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Στην συγκεκριμένη κλήρωση οι λαχνοί που συμμετέχουν προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει κανείς και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ προκειμένου να ενημερωθείτε εάν συγκαταλέγεστε στους νικητές.

