Προσεχώς η σούπερ φορολοταρία - Τα «μυστικά» για να αυξήσεις τις πιθανότητες για τα 100.000 ευρώ

Πριν από τα Χριστούγεννα, η μεγάλη φορολοταρία της χρονιάς με λαχνούς από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα αναδείξει 12 φορολογούμενους που θα κερδίσουν 100.000 ευρώ ο καθένας ενώ θα κληρωθούν και λαχνοί των 1.000 ευρώ από τα ποσά των προηγούμενων κληρώσεων.

Εκτός παιχνιδιού θα μείνουν όσοι έχουν κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαίες κληρώσεις που έχουν διεξαχθεί από τις αρχές του έτους όπου στη λοταρία μπήκαν 556 λαχνοί με έναν φορολογούμενοι να κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 από 20.000 ευρώ και 50 από 5.000 ευρώ.

Στην ετήσια φορολοταρία το ανώτατο όριο συναλλαγών ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα και για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός.

Ωστόσο, οι λαχνοί αυξάνονται εφόσον:

- Το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

- Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

- Για κάθε προστατευόμενο τέκνο οι λαχνοί προσαυξάνονται κατά 50%.

- Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις. Ως μηνιαίο εισόδημα νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Ποιοι συμμετέχουν στις δημόσιες κληρώσεις

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.



Τα κέρδη από τη φορολοταρία πιστώνονται στο ΙΒΑΝ του λογαριασμού πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος. Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό που θέλουν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.