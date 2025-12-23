Σούπερ Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ: Οι 12 μεγάλοι νικητές των 100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η σούπερ Χριστουγεννιάτικη Φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η ετήσια κλήρωση που αφορά συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Δώδεκα υπερτυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, ενώ προβλέπονται και μικρότερα έπαθλα έως 1.000 ευρώ.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη κλήρωση δεν συμμετέχουν φορολογούμενοι που έχουν ήδη κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαία φορολοταρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να δουν αν συγκαταλέγονται στους 12 υπερτυχερούς.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη είναι 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα.

Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής αντιστοιχεί ένας λαχνός.

Πότε αυξάνονται οι λαχνοί

Οι λαχνοί:

διπλασιάζονται αν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές υπερβαίνουν το 30% του μηνιαίου εισοδήματος,

τριπλασιάζονται αν υπερβαίνουν το 50%,

τετραπλασιάζονται αν ξεπερνούν το 70%.

Ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων

Πολίτες με ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 1.000 ευρώ ή μη υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης, χωρίς περαιτέρω προσαυξήσεις βάσει ποσοστού εισοδήματος.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι λαχνοί προσαυξάνονται κατά 50%, όπως προκύπτει από την κοινή ή χωριστή δήλωση των γονέων.

Φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ, χωρίς καμία προσαύξηση.

Ως μηνιαίο εισόδημα νοείται το 1/12 του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου, χωρίς να υπολογίζεται η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.





Τι ισχύει για τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις

Στις κληρώσεις της ΑΑΔΕ συμμετέχουν αυτόματα:

φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα,

που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές,

και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στον δηλωμένο λογαριασμό πληρωμών στο myAADE.

Όσοι κληρωθούν και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το κάνουν. Η πίστωση γίνεται ατόκως μετά τη δήλωση του λογαριασμού.