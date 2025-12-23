Αναβάλλεται η «Νύχτα των Ευχών» στον Δήμο Αθηναίων λόγω κακοκαιρίας

Η εκδήλωση «Νύχτα των Ευχών» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί παραμονή Χριστουγέννων, αναβάλλεται για την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στην πλατεία Κοτζιά, λόγω των τελευταίων προβλέψεων της ΕΜΥ για καταιγίδα.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η εκδήλωση θα διατηρήσει τον γιορτινό της χαρακτήρα, με τα φαναράκια να «πετάξουν» για πρώτη φορά στο μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στηθεί στην πλατεία Κοτζιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι η εκδήλωση στην πλατεία Κοτζιά είναι «η πιο μαγική νύχτα του χρόνου». Την παραμονή των Χριστουγέννων, χιλιάδες φαναράκια θα φωτίσουν τον αθηναϊκό ουρανό, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. «Σας περιμένουμε όλους να ζήσουμε μαζί τη Νύχτα των Ευχών», πρόσθεσε.