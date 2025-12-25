Χριστούγεννα στο Σύνταγμα: Στολισμοί που σημάδεψαν την Αθήνα

Η Αθήνα μπήκε και επίσημα σε γιορτινό ρυθμό με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου, από τον προηγούμενο μήνα. Μαζί της, επέστρεψαν και οι αναμνήσεις από στολισμούς που άφησαν εποχή άλλοι λαμπεροί, άλλοι αμφιλεγόμενοι, όλοι όμως κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της πόλης.

Για όσους επιλέγουν να κάνουν βόλτα στο Σύνταγμα τις ημέρες των γιορτών έχουν δει κάθε είδους στολισμούς. Η πλατεία έχει φιλοξενήσει τα πάντα: Δέντρα εποχών ευημερίας και κρίσης, στολισμούς που έγραψαν ρεκόρ Γκίνες, κατασκευές που χρειάστηκαν αυξημένα μέτρα φύλαξης, αλλά και χρονιές όπου το παραδοσιακό έλατο έδωσε τη θέση του σε καραβάκια και… ρόδες.

Χριστούγεννα στις αρχές του 2000: Το ψηλότερο δέντρο της Ευρώπης

Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 έως τις αρχές των 00s, επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, το Σύνταγμα φιλοξενούσε έναν στολισμό που ξεχώριζε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τεράστια μεταλλική κατασκευή-δέντρο, που κάθε χρόνο «ψήλωνε», ξεκίνησε από τα 31 μέτρα και έφτασε μέχρι τα 40.

Με δεκάδες χιλιάδες λαμπάκια, το αθηναϊκό δέντρο κατέκτησε θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης, γράφοντας τη δική του ιστορία στον εορταστικό χάρτη.

Eurokinissi

Χριστούγεννα 2003: μια πλατεία βγαλμένη από παραμύθι

Κατά τη δημαρχία της Ντόρας Μπακογιάννη, το Σύνταγμα γνώρισε ίσως την πιο «μαγική» περίοδό του. Για πολλούς, οι στολισμοί εκείνης της τετραετίας παραμένουν οι πιο επιτυχημένοι που γνώρισε ποτέ η πλατεία.

Η περίφημη «Ζαχαρούπολη», τα μικρά χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, τα χιλιάδες φωτάκια και το εντυπωσιακό καρουζέλ συνέθεταν ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφικό παραμύθι. Δεν ήταν τυχαίο ότι εκείνα τα Χριστούγεννα το Σύνταγμα έγινε σημείο αναφοράς για οικογένειες και παιδιά από κάθε γωνιά της πόλης.

Eurokinissi

Χριστούγεννα 2013: Tο καραβάκι της αλλαγής

Μερικά χρόνια αργότερα και εν μέσω κρίσης, επί δημαρχίας Γιώργου Καμίνη, το Σύνταγμα άφησε για λίγο το έλατο και επέλεξε έναν διαφορετικό συμβολισμό. Για δύο συνεχόμενες χρονιές, τη θέση του δέντρου πήρε ένα φωτεινό καραβάκι.

Η εικόνα από ψηλά θύμιζε πλοίο που έπλεε σε μια «θάλασσα» από αστέρια, προσφέροντας ένα πιο σύγχρονο και ήπιο αισθητικά αποτέλεσμα, σαφώς πιο αγαπητό σε σχέση με προηγούμενες πειραματικές επιλογές.

Eurokinissi

Χριστούγεννα 2016: Η ρόδα «φάντασμα»

Τα Χριστούγεννα το 2016, μπορούν να χαρακτηριστούν και αποτυχία όσων αφορά τον στολισμό. Στην πλατεία Συντάγματος τοποθετήθηκε μια εντυπωσιακή ρόδα, η οποία όμως δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, λόγω ζητημάτων ασφαλείας.

Λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, η κατασκευή απομακρύνθηκε, βάζοντας οριστικό τέλος στο χριστουγεννιάτικο αυτό εγχείρημα.

Eurokinissi

Χριστούγεννα 2020: Γιορτές στην σκιά του Covid

Τα Χριστούγεννα του 2020 η πλατεία Συντάγματος είχε έναν απλό, λιτό αλλά πολύ όμορφο στολισμό. Στο κέντρο της πλατείας τοποθετήθηκε ένα φυσικό έλατο, το οποίο φωταγωγήθηκε με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Παράλληλα, πλήθος λαμπιονιών στόλισε τα γύρω δέντρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας στην Αθήνα.

Δυστυχώς εκείνες τις γιορτές η Αθήνα δεν είχε πολύ κίνηση στους δρόμους για να χαρούν τον στολισμό.