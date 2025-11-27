Με βροχή η γιορτή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Εικόνες από το Σύνταγμα

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει και από σήμερα, Πέμπτη (27/11) το κέντρο της Αθήνας «φοράει» τα γιορτινά του και μπαίνει για τα καλά στο... χειμωνιάτικο κλίμα.

Σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 19:30, ο δήμαρχος της πόλης, Χάρης Δούκας, θα δώσει το σύνθημα για να ανάψουν τα λαμπάκια του εκθαμβωτικού δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας έτσι το έναυσμα για να ξεκινήσει και επίσημα η εορταστική περίοδος. Αναφέρεται πως το έλατο από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας έχει ύψος 19 μέτρων και «προέρχεται» από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια, που έφτασε στην Αθήνα με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Μπορεί το άστατο σκηνικό του καιρού να αποθάρρυνε κάποιους Αθηναίους από το να συμμετέχουν στις σημερινές εκδηλώσεις, αλλά μέχρι και τις 18:00, δεκάδες έχουν καταφέρει να παρευρεθούν στην πλατεία για το γεγονός.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η εορταστική εκδήλωση έχει ήδη ξεκινήσει από τις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων.

Στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα, έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Στις 18:30 ο Πάνος Μουζουράκης ξεκίνησε την παρουσίαση ενός χριστουγεννιάτικου live show, ειδικά διαμορφωμένου για την περίσταση.

Με βροχή η φωταγώγηση

Πάντως, λίγα λεπτά πριν από τις 18:30 ξεκίνησε μια ασθενής βροχόπτωση στο κέντρο της πόλης, αναγκάζοντας τους πολίτες να ανοίξουν τις ομπρέλες που είχαν μαζί τους.

Το σύνθημα του Χάρη Δούκα για φωταγώγηση του δέντρου

Και στις 19:30 ο Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ταυτόχρονα θα αποκαλυφθεί ο φετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, θα αναδείξουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια. Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Μετά το άναμμα του δέντρου θα συνεχιστεί η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη έως τις 20:30. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι προσβάσιμη σε όλες και όλους.

Παράλληλα με την εκδήλωση, θα αποκαλυφθεί ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «ντυθεί» με φωτοσωλήνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα στολίδια.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Γιρλάντες και αστεράκια στην Ερμού - Υδάτινο σόου στην Ομόνοια

Τα στεφάνια στις κολώνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται και φέτος, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες, που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού. Εκεί θα βρίσκεται και φέτος η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Ολόκληρος ο πεζόδρομος θα εμπλουτιστεί με νέες γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο. Τέλος, στην πλατεία Μητροπόλεως θα τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.

Ο εορταστικός φωτισμός είναι τεχνολογίας LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και απλώνεται σε όλη την πόλη. Περιλαμβάνει συνολικά 78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων, 2.113 επίστηλα διακοσμητικά, 1.325 εναέρια στολίδια, 11.933 μέτρα φωτοσωλήνες και 47 επίγειες κατασκευές.