Πεδίον Άρεως: Το Flash στο άναμμα του δέντρου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό - Συναρπαστικό light show

Έχει γίνει εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας. Μπήκε στο καλεντάρι του ΕΟΤ ως ένας από τους πιο δημοφιλείς εορταστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Πέρσι υποδέχτηκε πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες.

Ο λόγος για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως που «επιστρέφει». Και φέτος ανοίγει την «αγκαλιά» του, ανανεωμένο και αναβαθμισμένο, για να «φιλοξενήσει» χιλιάδες πολίτες, μικρούς και μεγάλους, που θα πλημμυρίσουν τους χώρους του.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και με ένα συναρπαστικό light show.

Αμέσως μετά, στις 19.30, ο μοναδικός Θοδωρής Φέρρης και ο εκρηκτικός Onemanshow θα «εγκαινιάσουν» την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους, γεμάτο θετική ενέργεια, ζωντάνια και παρεΐστικη διάθεση.

Συναρπαστικό light show στο άναμμα του δέντρου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως





Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, στις 18.00, η μοναδική street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» έκανε τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με έναν φρέσκο, διασκεδαστικό ήχο.

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, με ελεύθερη είσοδο

Για μια ακόμα χρονιά, το main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο φωτεινές, πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές μας.



Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτή που «υπόσχεται» να μας κάνει όλες και όλους μια μεγάλη παρέα.



Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο: Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.



Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα φωτίσουν και τις φετινές γιορτές.



Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα υποδέχεται τον κόσμο από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, – καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί.