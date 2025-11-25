Εικόνες από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα - Αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση

Μια πρώτη γεύση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα που θα έχει το κέντρο της Αθήνας, πήραν όσοι πολίτες βρέθηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης (25/11) στην πλατεία Συντάγματος.

Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησαν τις εργασίες για την τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο θα φωταγωγηθεί, δύο ημέρες μετά, στις 27 Νοεμβρίου. Πρόκειται ένα υπέροχο δέντρο που προέρχεται από την Αρκαδία (Βυτίνα) και έχει ύψος 19 μέτρα.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι διερχόμενοι πολίτες δεν έχασαν την ευκαιρία: κοντοστάθηκαν και έβγαλαν τα κινητά τους για να αποθανατίσουν τις στιγμές και να έχουν τα πρώτα πλάνα από το φετινό δέντρο, που μεταφέρθηκε στην Αθήνα από τις 20 Νοεμβρίου ώστε να προετοιμαστεί έγκαιρα ο στολισμός.

Ο στολισμός θα γίνει με LED φωτάκια, στο πλαίσιο μιας πιο «πράσινης», περιβαλλοντικά ευαίσθητης, προσέγγισης που θέλει να δώσει η δημοτική αρχή. Κατά τη φωταγώγηση θα υπάρχει μουσικό πρόγραμμα, ζωντανές εκδηλώσεις, και καλλιτεχνική σκηνογραφία.



Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η επίσημη έναρξη των εορτασμών θα γίνει με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Συντάγματος, το απόγευμα της Πέμπτης (27/11). Το πρόγραμμα της βραδιάς, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, συναυλία-«παρέλαση» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας κ.ά.

Η διάρκεια των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων στην πρωτεύουσα θα είναι 44 ημέρες. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία: μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια, υπαίθριες προβολές, ξεναγήσεις κ.ά.