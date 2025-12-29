Χαρδαλιάς και Δούκας ετοιμάζουν την υποδοχή του 2026: Εσείς ποιο εορταστικό πρόγραμμα θα επιλέξετε;

Ένα εορταστικό πρόγραμμα, με δωρεάν είσοδο, έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής για την Πρωτοχρονιά στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον Άρεως και το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.



«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Φέτος, αυτή τη στιγμή θα τη ζήσουμε μαζί στο ΔΕΗ Xmas West Park, στα Δυτικά της Αθήνας, αλλά και σε κάθε γωνιά της Αττικής. Με τη λειτουργία και των δύο Χριστουγεννιάτικων Χωριών μας - για δεύτερη χρονιά το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και για πρώτη φορά φέτος και στο Πάρκο Τρίτση - η Περιφέρεια Αττικής φωτίζει - κυριολεκτικά και συμβολικά- την Αττική μας απ’ άκρη σ’ άκρη. Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, αναβαθμίζονται και γίνονται ξανά σημεία ζωής, πολιτισμού και χαράς. Σας περιμένουμε να αλλάξουμε μαζί τον χρόνο, με μουσική, φως και χαμόγελα και να υποδεχτούμε το νέο έτος με ενότητα, θετική ενέργεια και πίστη σε μια Αττική πιο φωτεινή, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στους ανθρώπους της».

Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο ΔΕΗ Xmas West Park

Μία ώρα πριν κάνει ποδαρικό το 2026, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στις 23.00, από τη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park (Πάρκο Τρίτση) η Κλαυδία θα ερμηνεύσει τις πιο αγαπημένες μελωδίες της, μαζί με τους DJ Playmen που θα ανεβάσουν με τους ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.

Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, που θα βρεθεί εκεί με την οικογένειά του, για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.



Λίγες ώρες πριν, στις 17.00, η πιο μπάντα κρουστών COOKS, θα μετατρέψουν τη σκηνή σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες, ενώ η κεντρική σκηνή του Πάρκου ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19:30, με τον Μάγο Sankara και ένα show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και ανατροπές.



Επιπλέον, οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές άλλες δραστηριότητες: το stage των Δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.



Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση είναι ανοικτό τις καθημερινές 17:00 - 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 - 22:00, με ελεύθερη είσοδο.

Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από τις 23.00 μέχρι τα ξημερώματα, η Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως ένα show με όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF θα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες, ενώ ο DJ Bobito θα φροντίσει για το clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown, σε μια βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026 με την πιο γιορτινή διάθεση.

Νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου θα γεμίσουν το Χωριό με ήχους και μελωδίες, καθώς θα εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πεδίου του Άρεως και θα δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.



Οι εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις δεν σταματούν την Πρωτοχρονιά: το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19.30 ο Νίκος Πορτοκάλογλου ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 40χρονης πορείας του – ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία, σε ένα live που ταιριάζει ιδανικά σε μια μεγάλη βόλτα στο φωτισμένο Πεδίον του Άρεως.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με τις ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια τους, παρελαύνουν στο Χωριό και κατακτούν κάθε γωνιά του, με κέφι και γιορτινούς ρυθμούς



Στο main stage, στις 13:00, στις 4 Ιανουαρίου, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.



Εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι περιμένουν τους μικρούς μας φίλους λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, στις 17.00, ενώ οι μουσικές εκδηλώσεις κλείνουν ανήμερα των Θεοφανίων στη 1 το μεσημέρι, με τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας και την καθιερωμένη συναυλία τους με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.



Το πνεύμα των εορτών δεν περιορίζεται μόνο στο main stage, αφού το μεγάλο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέρει στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και ασφάλεια. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, τα μεγάλα πολύχρωμα καρουζέλ, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.



Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22:00.

Μαραβέγιας και Μόρφη στο Σύνταγμα

Από την άλλη, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.



Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.



Η ανακοίνωση αναφέρει πως «στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.



Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.



Θα καλωσορίσουμε το 2026 με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς».



Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook και το επίσημο κανάλι του στο YouTube ενώ θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».