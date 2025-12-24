Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ: Το φως επιστρέφει στη γενέτειρα του θεανθρώπου μετά τη σιωπή του πολέμου

Μετά από δύο χρόνια θλίψης, περιορισμών και μιας βαριάς σιωπής που είχε επιβληθεί ως ένδειξη πένθους για τον πόλεμο στη Γάζα, η Βηθλεέμ επιχειρεί φέτος να βρει ξανά τη γιορτινή της ταυτότητα. Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός επέτρεψε στα χριστουγεννιάτικα φώτα να ανάψουν και πάλι στην πλατεία της Φάτνης, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας από την καρδιά της Δυτικής Όχθης.

Οι δρόμοι της βιβλικής πόλης, που πέρυσι ήταν έρημοι και σκοτεινοί, γέμισαν ξανά με τις μελωδίες των φιλαρμονικών και τους ήχους των τυμπάνων από τις παρελάσεις των Παλαιστίνιων προσκόπων. Η παραδοσιακή τελετή αφής του δέντρου αποτέλεσε μια στιγμή συλλογικής ανάσας για τη χριστιανική κοινότητα, η οποία αποτελεί λιγότερο από το 2% του πληθυσμού.

Φέτος, το σκηνικό της Γέννησης στον ναό του λυτρωτή στην Τάιμπε άλλαξε συμβολισμό. Ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια το θείο βρέφος τοποθετούνταν πάνω σε συντρίμμια, φέτος η παραδοσιακή φάτνη επέστρεψε με το άχυρο και το φως της, σηματοδοτώντας την ανάγκη των ανθρώπων να προχωρήσουν μπροστά.

Μια γιορτή κάτω από τη σκιά της έντασης

Παρά τη λάμψη των στολισμών, η ατμόσφαιρα παραμένει συγκρατημένη. Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Καναβάτι, τόνισε πως οι φετινοί εορτασμοί δεν είναι μόνο θρησκευτικοί, αλλά αποτελούν μια «δήλωση ελπίδας και ζωής». Η πόλη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα οικονομικά από την απουσία του τουρισμού, με τους τοπικούς καταστηματάρχες να ελπίζουν ότι η επιστροφή των προσκυνητών θα αναζωογονήσει την αγορά.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι αναφορές για αυξημένες επιθέσεις εποίκων στην ευρύτερη περιοχή και η παρουσία των ισραηλινών σημείων ελέγχου υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη παραμένει ζητούμενο. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του Λατίνου πατριάρχη Ιεροσολύμων, καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, ο οποίος πέρασε τα στρατιωτικά φυλάκια για να εισέλθει στην πόλη, χαιρετώντας πιστούς και μοναχές σε ένα κλίμα φορτισμένο.

Μήνυμα ανθεκτικότητας

Για πολλούς Παλαιστίνιους χριστιανούς, ο στολισμός των δρόμων και τα χριστουγεννιάτικα παζάρια στη Ραμάλα και την Τάιμπε είναι ένας τρόπος να πουν «είμαστε ακόμα εδώ». Τα παιδιά, που για χρόνια γνώριζαν μόνο γιορτές επισκιασμένες από την πολιτική και τις συγκρούσεις, έχουν επιτέλους την ευκαιρία να βιώσουν τη Γέννηση ως μια περίοδο χαράς.

Όπως ανέφερε και ο πατέρας Μπασάρ Φαουάντλε στο κήρυγμά του, η ανάγκη για ανανέωση της ζωής και της γης είναι επιτακτική. Η Βηθλεέμ φέτος δεν γιορτάζει μόνο τη Γέννηση του Χριστού, αλλά και την επιμονή της να παραμείνει ένας φάρος ειρήνης σε μια περιοχή που διψά για ασφάλεια.

Η βασιλική της Γέννησης περιμένει τους πιστούς

Στην βασιλική της Γέννησης, που δεσπόζει στον λόφο της Βηθλεέμ, δεκάδες πιστοί από όλον τον κόσμο επιστρέφουν δειλά στον τόπο που -κατά την παράδοση- γεννήθηκε ο θεάνθρωπος. Φέτος η λατινική κοινότητα των Ιεροσολύμων αναμένει με αγωνία προσκυνητές από το εξωτερικό. Η Βηθλεέμ είναι η μόνη πόλη στο Ισραήλ και την Δυτική Όχθη όπου οι χριστιανοί αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού. Μάλιστα, σε περασμένες δεκαετίες οι χριστιανοί στη Βηθλεέμ ήταν η πλειοψηφία. Η οικονομία στην πόλη της γέννησης του Ιησού βασίζεται στον προσκυνηματικό τουρισμό και οι ντόπιοι καταστηματάρχες αγωνιούν να επιστρέψουν οι προσκυνητές για να αποκτήσει και πάλι ζωή η αγορά της Βηθλεέμ.