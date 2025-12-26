Νύχτα γεμάτη φως στην πλατεία Κοτζιά: Εκατοντάδες φαναράκια «πέταξαν» στον Αθηναϊκό ουρανό

Με καθυστέρηση δύο ημερών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) η εντυπωσιακή «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά, με τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας να φωτίζεται από εκατοντάδες πολύχρωμα φαναράκια.

«Νύχτα των Ευχών» /Εurokinissi

Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων και συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για να απελευθερώσουν τα βιοδιασπώμενα φαναράκια, στέλνοντας τις ευχές τους για το νέο έτος. Για πρώτη φορά, το σκηνικό πλαισιώθηκε από τη νέα Χριστουγεννιάτικη Αγορά που έχει στηθεί στην πλατεία Κοτζιά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, ενώ το κοινό συμμετείχε ενεργά στη γιορτή, μετατρέποντας την πλατεία σε ένα φωτεινό σημείο συνάντησης.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι η «Νύχτα των Ευχών» αποτελεί μια συμβολική στιγμή ελπίδας και αλληλεγγύης, με τις ευχές των πολιτών να «ταξιδεύουν» πάνω από την πόλη, φωτίζοντας την πιο μαγική περίοδο του χρόνου.