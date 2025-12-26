Με τροποποιημένο ωράριο θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς τη δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Τροποποιημένο ωράριο θα έχουν και την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Τρόλεϊ, μετρό, τραμ και λεωφορεία θα κινηθούν με εορταστικούς και αραιούς ρυθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να κρατήσουν πρόγραμμα ανάλογο με αυτό της Κυριακής και των αργιών. Το ίδιο θα συμβεί και την 1η αλλά και στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, για την Κυριακή (28/12) δρομολογείται η ένταξη έως 3 επιπλέον συρμών σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, για τη διευκόλυνση μετακίνησης των επιβατών ενώ το Σάββατα 27 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου θα ισχύει κανονικά η 24ωρη λειτουργία σε μετρό και τραμ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: