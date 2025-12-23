Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Παραμονή Χριστουγέννων

Με ταχύτητα πρέπει να κινηθούν οι καταναλωτές για τις τελευταίες αγορές τους, καθώς αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, Παραμονή Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα λειτουργούν με βάση το εορταστικό ωράριο.

Η κίνηση αναμένεται αυξημένη, με τα περισσότερα καταστήματα να κατεβάζουν ρολά νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) όσο και τη δεύτερη ημέρα των γιορτών (26 Δεκεμβρίου) τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημες αργίες.

Φωτό: ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ στις 24 Δεκεμβρίου

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διευρυμένο αλλά συγκεκριμένο ωράριο, ως εξής:

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 - 21:00

Σκλαβενίτης: 08:00 - 21:00

Market In: 08:00 - 21:00

LIDL: 07:45 - 21:00

Μασούτης: 08:00 - 20:00

Κρητικός: 08:00 - 21:00

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο εορταστικό ωράριο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις διαμορφώνεται:

Ελάχιστο: 10:00 – 19:00

Μέγιστο: 10:00 – 21:00

Σε πολλές περιπτώσεις, οι καταστηματάρχες αναμένεται να κλείσουν τα καταστήματά τους στις έξι το απόγευμα, επομένως είναι καλύτερο να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις των κατά τόπους εμπορικών συλλόγων για το εορταστικό ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Σήμερα 23 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.