Παραμονή Χριστουγέννων: Ποια ώρα κλείνουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ - Αναλυτικά το ωράριο

Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και πολλοί είναι αυτοί που θα σπεύσουν να κάνουν τα τελευταία ψώνια για το εορταστικό τραπέζι των Χριστουγέννων.

Έτσι μία από τις πιο βασικές ερωτήσεις των καταναλωτών για σήμερα Τετάρτη είναι ποιο είναι το ωράριο των σούπερ μάρκετ για να προλάβουν να κάνουν όλες τις απαραίτητες αγορές.

Αναλυτικά το ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα

Οι ώρες λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων έχουν ως εξής:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Το ωράριο αυτό εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Προσοχή σε τοπικές διαφοροποιήσεις

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή ή κατάστημα. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις των αλυσίδων.

Τι ισχύει για τη Βαρβάκειο

Παράλληλα με τα σούπερ μάρκετ, ανοιχτή είναι σήμερα και η Βαρβάκειος Αγορά, με έντονη κίνηση από νωρίς το πρωί.

Την 24η Δεκεμβρίου, η αγορά λειτουργεί κυρίως το πρωί και το μεσημέρι, ωστόσο οι έμποροι αποσύρουν σταδιακά τα προϊόντα τους και κλείνουν νωρίτερα, περίπου στις 18:00, καθώς ακολουθεί επίσημη αργία.

Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00-18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.