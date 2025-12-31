Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ - Πότε ανοίγουν ξανά

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ παραμένουν ανοιχτά (με διευρυμένο ωράριο) σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.



Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα κλείσουν στις 18:00 (υπενθυμίζεται ότι έχουν ανοίξει από τις 9 το πρωί).



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου) και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου (λόγω απογραφής ως είθισται), ανοίγοντας ξανά το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.



Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:



Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00



Πέμπτη 01/01/2026: Αργία



Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά λόγω απογραφής

Ωράριο σούπερ μάρκετ την παραμονή Πρωτοχρονιάς:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00



ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00



My Market: 08:00 – 20:00



Γαλαξίας: 08:00 – 20:00



LIDL: 07:45 – 20:00



Μασούτης: 08:00 – 20:00



Κρητικός: 08:00 – 20:00



Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τους εμπόρους να έχουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.