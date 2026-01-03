Πλήρης κανονικότητα στα ωράρια - Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του χρόνου, δίνοντας σε πολλούς εργαζόμενους χρόνο για ξεκούραση ή για την ετήσια απογραφή.

Από σήμερα, ωστόσο, σούπερ μάρκετ και καταστήματα επιστρέφουν στους κανονικούς τους ρυθμούς μετά από μια δύσκολη εορταστική περίοδο με διευρυμένο πρόγραμμα και αρκετή δουλειά.

Τα καταστήματα λιανικής θα λειτουργούν πλέον με πιο χαλαρό ωράριο:

Καθημερινά 9:00 - 15:00

Τα εμπορικά κέντρα (malls) μέχρι περίπου 20:00

Ενώ τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 20:00.

Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να επιστρέψουν στις αγορές τους χωρίς περιορισμούς.