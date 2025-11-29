Ποια μαγαζιά και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου – Τα ωράρια λειτουργίας

Με την Black Friday να έχει ήδη δώσει μια πρώτη ώθηση στην αγορά, και την ακόμα πιο ενθαρρυντική εικόνα που παρουσίασε η αγορά στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά και αύριο Κυριακή 30 Νοεμβρίου, και φυσικά υπάρχει και η Cyber Monday που ακολουθεί μεθαύριο, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, καθώς αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου, κανονικά αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη Κυριακή εντάσσεται στον ευρύτερο εορταστικό κύκλο και συμπίπτει με την κορύφωση των προσφορών.

Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πρόκειται για ημερομηνίες κατά τις οποίες η αγορά σημειώνει υψηλή κίνηση και έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα του Σκλαβενίτη στο Smart Park στα Σπάτα, που θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Από την άλλη, ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα εξής σούπερ μάρκετ:

LIDL: 11:00 – 20:00

Market IN: 11:00 – 18:00

MyMarket: 11:00 – 20:00 (επιλεγμένα καταστήματα)

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.