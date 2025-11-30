Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων - Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Η καθορισμένη προθεσμία καταβολής είναι η 21η Δεκεμβρίου, η οποία φέτος πέφτει Κυριακή, γεγονός που μεταφέρει την πληρωμή για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία μπορεί να συντάξει μηνυτήρια αναφορά και να θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία του αυτοφώρου εις βάρος του εργοδότη.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται

Χρηστικές οδηγίες και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για το Δώρο Χριστουγέννων παρέχουν η ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ. Στη σχετική ενημέρωση αναφέρεται πως οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το ποσό που δικαιούνται μέσω της online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ.

Ακόμα, το ΚΕΠΕΑ έχει δημιουργήσει και ενημερωτικό βίντεο για πιο εύκολη κατανόηση της διαδικασίας υπολογισμού.

Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου - Ποιες άλλες Κυριακές θα ανοίξουν

Με την Black Friday να έχει ήδη δώσει μια πρώτη ώθηση στην αγορά, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά και σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου, και φυσικά υπάρχει και η Cyber Monday που ακολουθεί αύριο Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, καθώς αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου, κανονικά αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη Κυριακή εντάσσεται στον ευρύτερο εορταστικό κύκλο και συμπίπτει με την κορύφωση των προσφορών.

Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πρόκειται για ημερομηνίες κατά τις οποίες η αγορά σημειώνει υψηλή κίνηση και έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα του Σκλαβενίτη στο Smart Park στα Σπάτα, που θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Από την άλλη, ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα εξής σούπερ μάρκετ:

LIDL: 11:00 – 20:00

Market IN: 11:00 – 18:00

MyMarket: 11:00 – 20:00 (επιλεγμένα καταστήματα)

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.