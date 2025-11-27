Τα μηνύματα της Black Friday πέφτουν σαν βροχή: Ξαφνικά το διαδικτυακό σύμπαν γέμισε από «προσφορές»

Και ενώ η Black Friday, αυτή η ανεπίσημη «αυλαία» μεγάλων εκπτώσεων που ξεκίνησε με σκοπό να σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου μπορεί όντως να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα κάνοντας τις αγορές μας, η διαφημιστική της διαχείριση από πολλές επιχειρήσεις συχνά μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές αγορές, υπερβολικές δαπάνες ακόμα και υπολογίσιμο άγχος με αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στον τραπεζικό μας λογαριασμό αλλά και στη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Το στρες της «τέλειας ευκαιρίας»

Η Black Friday αν δεν προσεγγιστεί με ρεαλιστικά κριτήρια μπορεί να προκαλέσει ψυχική πίεση και στρες που σχετίζεται με τα οικονομικά μας.

Και τα παραπάνω, είναι απόρροια ενός αυθόρμητου ενθουσιασμού ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε κάτι που τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου είναι σχεδόν απαγορευτικό για τα δεδομένα του οικογενειακού μας προϋπολογισμού.

Είναι όμως τελικά το θέμα τόσο απλό; Όχι, αν δεν «διαβάσουμε» τα ψιλά γράμματα που αποκαλύπτουν τους κρυφούς κινδύνους...

Ψυχικό στρες

Μα γιατί να νιώσει κάποιος στρες για μια μέρα που μπορεί να του προσφέρει την ευκαιρία οικονομικότερων αγορών, θα ρωτήσει ίσως κάποιος.

Κι όμως, ο καταιγισμός των προσφορών που είναι διαθέσιμες μόνο για περιορισμένο διάστημα και ο «φόβος» μήπως κάποια μεγάλη ευκαιρία περάσει από μπροστά μας και χαθεί, είναι παράγοντες που δημιουργούν σε μεγάλο μέρος των καταναλωτών δυσανάλογο άγχος.

Αρκετοί από εμάς, βιώνουν ψυχική κόπωση προσπαθώντας να εντοπίσουν την καλύτερη προσφορά ενώ ακόμα και αν οι αγορές γίνονται online, ο συνεχής βομβαρδισμός διαφημίσεων μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχία ή ευερεθιστότητα.

Παρορμητικές αγορές

Είναι μια από τις μεγαλύτερες παγίδες της ημέρας. Πολλές εταιρείες λιανικής δημιουργούν μια αίσθηση επείγοντος διαφημίζοντας τις προσφορές τους ως «περιορισμένες», ενεργοποιώντας την παρόρμηση στους υποψήφιους αγοραστές τελικά να ψωνίσουν κάτι που δεν χρειάζονται απλώς επειδή «ήταν μεγάλη ευκαιρία». Και ενώ στιγμιαία αυτό μπορεί να μας προσφέρει μια αίσθηση ικανοποίησης τελικά μόλις ο ενθουσιασμός ξεφουσκώσει αναρωτιόμαστε αν όντως ήταν κελεπούρι αυτό το στατικό ποδήλατο που σε μια εβδομάδα έγινε μια ακόμα κρεμάστρα ρούχων…

Υπέρβαση προϋπολογισμού

Τυχόν υπερβολικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της Black Friday μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στα οικονομικά μας, είτε αυτό αφορά σε «φούσκωμα» της πιστωτικής μας, είτε σε… εξαΰλωση κάποιου χρηματικού ποσού που δεν είχαμε υπολογίσει με ακρίβεια εκ των προτέρων.

Για όσους από εμάς ίσως βιώνουμε ήδη προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως αγχώδεις διαταραχές ή κατάθλιψη, μια δύσκολη οικονομική υποχρέωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα υπερακαταναλωτισμού ένεκα της ημέρας, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Κωδικός: «Υπεύθυνες αγορές»

Ειδικοί των οικονομικών επιστημών αλλά και της διαφήμισης, επισημαίνουν ότι η Black Friday μπορεί να πραγματικά να είναι η πιο κατάλληλη μέρα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης ή στοχευμένων επιλογών για αγαθά που ήδη έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, απαιτεί όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις πειθαρχία και καταναλωτική επίγνωση.

Τι συμβουλεύουν λοιπόν;

Προτεραιοποιήστε τα έξοδά σας

Πριν ψωνίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει τις πάγιες οικονομικές σας υποχρεώσεις. Το ενοίκιο, τα κοινόχρηστα, το σούπερ μάρκετ και τα φροντιστήρια των παιδιών, ότι αποτελεί ανελαστικό έξοδο για τον καθένα. Όταν τα παραπάνω τακτοποιηθούν, μπορούμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουμε πόσα ακριβώς χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε στις προαιρετικές αγορές μας.

Κάντε μια λίστα

Χαρτί και μολύβι και αναλυτική καταγραφή όσων προϊόντων θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε. Αυτός είναι ένας καλός, πρακτικός τρόπος να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε παρορμητικές αγορές.

Προσδιορίστε τα είδη που πραγματικά χρειάζεστε, λένε οι ειδήμονες, και ορίστε ρεαλιστικές προσδοκίες. Εάν κάτι δεν υπάρχει στη λίστα σας, αντισταθείτε στον πειρασμό να το προσθέσετε στο καλάθι σας.

Θέστε και τηρήστε τον προϋπολογισμό σας

Ο καθορισμός ενός προϋπολογισμού είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας. Ορίστε ένα όριο, δεσμευτείτε σε αυτό. Αποφύγετε τη χρήση πιστωτικών καρτών ή προσφορών "αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα", εκτός εάν είστε σίγουροι ότι μπορείτε όντως να αποπληρώσετε το ποσό χωρίς επίπτωση στα πάγια μηναία έξοδα σας.



Κάντε έρευνα εκ των προτέρων και συγκρίνετε τιμές

Όλοι έχουμε πέσει κάποια στιγμή θύματα μιας καταπληκτικής ευκαιρίας που τελικά δεν ήταν και τόσο καταπληκτική…

Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπτώσεις που διαφημίζονται δεν είναι τόσο καλές όσο φαίνονται. Συγκρίνετε τιμές σε όσα περισσότερα καταστήματα μπορείτε και ελέγξτε τις κριτικές για να βεβαιωθείτε ότι η προσφορά είναι γνήσια και αξίζει τον κόπο.

Μάθετε τα δικαιώματά σας και φυλάξτε τις αποδείξεις σας

Είτε ψωνίζετε online είτε σε φυσικό κατάστημα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας. Ποια είναι η πολιτική επιστροφής αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, τι γίνεται με τυχόν ελαττωματικά προϊόντα, αν δικαιούστε αποζημίωση, αν επιστρέφοντας ένα προϊόν θα έχετε πίσω τα χρήματα σας ή πίστωση σε μελλοντικές αγορές. Και φυσικά, κρατήστε όλες τις αποδείξεις και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν σε μεγάλα ποσά -σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η απόδειξη είναι ταυτόχρονα και η εγγύηση για τη διασφάλιση ποιότητας του προϊόντος που αγοράσατε.

Μάτια ανοιχτά για απάτες

Η Black Friday προσελκύει απατεώνες όπως το μέλι τις μύγες καθώς οι μαζικές αγορές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για εκμετάλλευση υποψήφιων αγοραστών, στοχεύοντας μάλιστα τους πιο ανυπόμονους. Να είστε προσεκτικοί με ύποπτους συνδέσμους, ψεύτικους ιστότοπους ή προσφορές που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Ψωνίζετε μόνο μέσω αξιόπιστων καταστημάτων λιανικής και με χρήση πιστοποιημένων για την ασφάλεια τους συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πηγή: news4health.gr