Τι λένε οι καταναλωτές για την Black Friday: «Κόλπο», κοροϊδία ή πραγματική ευκαιρία για ψώνια;

Με την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της Black Friday, οι απόψεις των καταναλωτών για τον θεσμό φαίνεται να διίστανται.

Στην κάμερα του Orange Press Agency μίλησαν πολίτες που βγήκαν στην αγορά της Ερμού και ευρύτερα του κέντρου, με κάποιους να κάνουν λόγο για σημαντικές ευκαιρίες και άλλους να χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και πρόσχημα.

​«Μεγάλη κοροϊδία»

​Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Ζώης, ο οποίος αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκπτώσεων στην Ελλάδα.

​«Πιστεύω ότι το φαινόμενο της Black Friday στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Black Friday υπάρχει στο εξωτερικό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ οι συνήθως οι εταιρείες ανεβάζουν 50, 100, 200 ευρώ ανάλογα το προϊόν και στη συνέχεια όταν έρθει η ημερομηνία της Black Friday το κατεβάζει λίγο, ένα 10-20% και σου λέει ότι έχουμε εκπτώσεις. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχεις εκπτώσεις, έχεις απλά μια κοροϊδία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

​Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γεσθημανή, η οποία θεωρεί τον θεσμό ως ένα καταναλωτικό τρικ.

​«Νομίζω ότι δεν είναι αληθινός αυτός ο θεσμός. Είναι απλά για ένα καταναλωτικό πρόσχημα για να βγάλουνε τον κόσμο έξω στην αγορά. Τίποτα παραπάνω. Όχι, δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Είναι ελάχιστες οι πραγματικές προσφορές που ισχύουν και που υπάρχουν. Να γίνουν πραγματικές εκπτώσεις όπως είναι ας πούμε στην Αμερική από όπου ξεκίνησε αυτή η συνήθεια, όπου οι τιμές πέφτουν 70 με 80%. Πραγματική έκπτωση όμως» τόνισε.

​«Είναι πραγματική και έχει νόημα»

​Στον αντίποδα, πολλοί καταναλωτές αξιοποιούν την ημέρα για αγορές, δηλώνοντας ικανοποιημένοι.

​Μία κυρία που βρέθηκε στα μαγαζιά ανέφερε πως κάνει έρευνα αγοράς κάθε χρόνο: «Εγώ έχω κάνει έλεγχο για την Black Friday και έχω τσεκάρει ορισμένα προϊόντα τα οποία τώρα πάω να αγοράσω και είμαι σίγουρη ότι θα βρω την τιμή που μου είπαν προχθές ότι θα βάλουν. 30% και 40% στα καλλυντικά. Όχι, κάθε χρόνο. Από τότε που άρχισε να υφίσταται η Black Friday το γιορτάζουμε κι εγώ».

​Υπέρ του θεσμού τάχθηκε και η Αγγελική, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αφορά όλα τα είδη.

​«Αυτό που έχω με βεβαιότητα να πω είναι ότι η Black Friday είναι πραγματική και έχει νόημα. Αυτό ξεκίνησε με τα ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικά από την Αμερική, έχει επεκταθεί στην υπόλοιπη αγορά. Δεν βγαίνουν όλα τα είδη σε κάποια έκπτωση, αλλά αυτά που βγαίνουνε βγαίνουνε και είναι πραγματική, ναι» σημείωσε.

​Τέλος, η Μαρία, η οποία προχώρησε σε αγορά τσάντας, εξέφρασε μια πιο ενδιάμεση άποψη.

​«Και ναι και όχι. Ανάλογα τα καταστήματα και το περιθώριο που έχουνε στην πώλησή τους. Τώρα ψώνισα μια τσάντα σε καλή τιμή. Πολύ καλύτερη» ανέφερε.