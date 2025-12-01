Cyber Monday: Στον λαβύρινθο των online προσφορών – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Cyber Monday παίρνει τη σκυτάλη από τη Black Friday , κορυφώνοντας τον κύκλο των μεγάλων ψηφιακών προσφορών. Η εμπορική αυτή πρωτοβουλία των λιανοπωλητών, που πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα μετά την Black Friday, στοχεύει στην τόνωση των online πωλήσεων, σε μια περίοδο όπου ο ηλεκτρονικός τζίρος καταγράφει ραγδαία άνοδο.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η συγκεκριμένη ημέρα έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο ελκυστικές στιγμές για online «κυνήγι» προσφορών, καθώς μεγάλες αλυσίδες, marketplaces και e-shops ρίχνουν τις τιμές σε δημοφιλείς κατηγορίες, συχνά με μεγαλύτερο εύρος στοκ συγκριτικά με τη Black Friday.

Οι εκπτώσεις μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 50-70% σε επιλεγμένα προϊόντα, ενώ οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες online deals σε:

Ηλεκτρονικές συσκευές όπως laptops, smartphones, tablets και smartwatches,

Αξεσουάρ τεχνολογίας (ακουστικά, ηχεία bluetooth, φορτιστές, powerbanks),

Έξυπνες οικιακές συσκευές και gadgets (ρομποτικές σκούπες, smart TVs, συστήματα ασφαλείας, λαμπτήρες & πρίζες smart),

Gaming προϊόντα (κονσόλες, παιχνίδια, περιφερειακά),

Ψηφιακές υπηρεσίες & συνδρομές (software, cloud storage, streaming, online μαθήματα).

Μέσα στο κλίμα αυξημένης ζήτησης, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να προσεγγίζει τις ηλεκτρονικές αγορές με ψυχραιμία και σωστή ενημέρωση. Όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση, οι αυξημένες “ψηφιακές ουρές” δύναται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την εμφάνιση παραπλανητικών ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τα «ευαίσθητα σημεία» των online προσφορών

Σύμφωνα με την Αρχή, η προσοχή των καταναλωτών θα πρέπει να εστιάσει σε κρίσιμους άξονες, που συχνά αποτελούν «γκρίζες ζώνες» της αγοράς:

Ελλιπής ή ασαφής περιγραφή προϊόντων: Η ανεπαρκής πληροφόρηση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις προσδοκίες, ούτε στις πραγματικές ανάγκες του χρήστη.

Μη ορατές χρεώσεις: Κρυφά κόστη, πρόσθετες επιβαρύνσεις ή φουσκωμένα έξοδα αποστολής ενδέχεται να αλλοιώσουν την τελική τιμή, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί εξ αρχής στην προσφορά.

Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης: Ο όγκος των παραγγελιών μπορεί να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ή ακόμη και ακυρώσεις, χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση του πελάτη.

Αναξιόπιστοι ιστότοποι: Σελίδες χωρίς πιστοποιήσεις, με ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας ή χωρίς νομικά στοιχεία, συνιστούν δυνητικό πεδίο απάτης.

Οι βασικές συστάσεις των φορέων προστασίας καταναλωτή

Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, παραθέτει ένα σαφές πλαίσιο «ασφαλούς πλοήγησης» στις προσφορές:

Διασταύρωση της αρχικής τιμής: Η έκπτωση πρέπει να βασίζεται σε πραγματική προϋπάρχουσα τιμή. Η αναζήτηση ιστορικού τιμών και οι συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ καταστημάτων θεωρούνται απαραίτητες.

Ενδελεχής έλεγχος όρων αγοράς και επιστροφών: Το δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών ισχύει στις εξ αποστάσεως αγορές, αλλά απαιτείται προσοχή στην πολιτική ακυρώσεων και αλλαγών κάθε e-shop.

Ασφαλείς τρόποι πληρωμής: Η ύπαρξη πιστοποιητικού SSL και ασφαλούς σύνδεσης https αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση.

Επιβεβαίωση αξιοπιστίας καταστήματος: Η φυσική έδρα, τα πλήρη νομικά στοιχεία και οι επιβεβαιωμένες αξιολογήσεις χρηστών ενισχύουν την ασφάλεια μιας συναλλαγής.

Αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων: Οι χρονικοί περιορισμοί και οι «flash offers» δεν πρέπει να θολώνουν την κρίση – οι αγορές οφείλουν να γίνονται βάσει πραγματικής ανάγκης.

Έλεγχος διαθεσιμότητας: Ιδίως σε προϊόντα υψηλής αξίας ή περιορισμένου αποθέματος, η επιβεβαίωση στοκ θεωρείται κρίσιμη.

Η Αρχή τονίζει ότι η σωστή ενημέρωση και η κριτική προσέγγιση δεν είναι απλώς σύσταση αλλά «ασπίδα» απέναντι σε κακοτοπιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επίσημη αναφορά σε περίπτωση εμπορικών διαφορών ή καταγγελιών προς προμηθευτές.