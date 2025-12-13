«Ερμού» τέλος: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός πεζόδρομος– Και δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας

Για χρόνια θεωρούσαμε ότι η οδός Ερμού κρατούσε τα σκήπτρα του μεγαλύτερου ενιαίου εμπορικού πεζοδρόμου στην Ελλάδα. Η αυτοψία όμως του Up Stories, έρχεται να ανατρέψει το status quo, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό «πρωταθλητή» και φέρνοντας στο φως μία λανθασμένη πληροφορία που έχει επικρατήσει παντού, από τη Google μέχρι το ChatGPT.



Ποιος είναι, λοιπόν, ο μεγαλύτερος; Η απάντηση βρίσκεται στον Δήμο Περιστερίου.

Ο θρίαμβος της Εθνικής Αντιστάσεως



Σύμφωνα με το νέο, αποκαλυπτικό βίντεο του UP Stories, το οποίο βασίστηκε σε ακριβείς μετρήσεις και στοιχεία, ο πεζόδρομος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι, είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος εμπορικός πεζόδρομος της χώρας.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

Εθνικής Αντιστάσεως (Περιστέρι): Μήκος 810 μέτρα.

Ερμού (Αθήνα - Πεζοδρομημένο Τμήμα): Μήκος 540 μέτρα.

Η διαφορά είναι συντριπτική, με τον πεζόδρομο του Περιστερίου να ξεπερνά την Ερμού κατά περίπου 270 μέτρα.

Η «αποκάλυψη» της ανακρίβειας



Το UP Stories δεν ανέδειξε μόνο τον νέο «πρωταθλητή», αλλά και τη διάχυση λανθασμένων πληροφοριών. Όπως τονίζεται στην έρευνα, τόσο οι μηχανές αναζήτησης όσο και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (όπως το ChatGPT) εμφάνιζαν μέχρι σήμερα ως μεγαλύτερο την Ερμού, διαιωνίζοντας έτσι μία ανακρίβεια ετών.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αναδεικνύεται η αξία του πεζοδρόμου ως υπόδειγμα αστικής αναβάθμισης. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, μίλησε στην κάμερα του UP Stories, τονίζοντας ότι η Εθνικής Αντιστάσεως έχει αναβαθμιστεί ριζικά και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς όχι μόνο για το Περιστέρι, αλλά για ολόκληρη την Αττική.

Η Εθνικής Αντιστάσεως είναι ένας ζωντανός εμπορικός άξονας, που φιλοξενεί δεκάδες καταστήματα και χώρους εστίασης, προσφέροντας μία πρότυπη εμπειρία αγορών και ψυχαγωγίας.

Σημείωση: Στο βίντεο, εκ παραδρομής, αναφέρεται λάθος ο παράλληλος δρόμος της Εθνικής Αντιστάσεως. Ο σωστός παράλληλος δρόμος είναι η οδός Αιμιλίου Βεάκη, και όχι η Εμμανουήλ Μπενάκη.

