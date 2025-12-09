ΙΕΛΚΑ: 4 στους 10 αγοράζουν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Αίσθηση προκαλούν τα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ για την διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και στον καθορισμό της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς. Τέσσερις στους δέκα καταναλωτές ψωνίζουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2025 σε δείγμα 500 χρηστών. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν έναν πληθυσμό σε φάση δυναμικής προσαρμογής, με υψηλή εξοικείωση και αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στις καθημερινές αγορές.

Εκτιμάται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός έχει δοκιμάσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με το 33% να κάνει συστηματική χρήση. Το ChatGPT κυριαρχεί με 79% ποσοστό χρηστών, ακολουθούμενο από το Gemini με 35% και το Microsoft Copilot με 19%. Η εξοικείωση με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) έχει δημιουργήσει ώριμες συνθήκες για νέες εφαρμογές στο λιανεμπόριο.

Εργαλείο αγορών η τεχνητή νοημοσύνη

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το 39% των χρηστών τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούν την τεχνολογία για αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, ενώ το 43% έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσουν συγκεκριμένα προϊόντα. Επιπλέον, το 34% ζητούν πληροφορίες για προϊόντα πριν επισκεφθούν κατάστημα, το 27% συγκρίνουν προϊόντα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 15% αναζητούν πληροφορίες ενώ βρίσκονται μέσα στο κατάστημα. Πάνω από 40-50% δηλώνει πρόθεση να χρησιμοποιήσει αυτές τις λειτουργίες στο μέλλον.

Παρά την ευρεία χρήση, τα συναισθήματα των καταναλωτών είναι μοιρασμένα. Ο ενθουσιασμός (21%) συνυπάρχει με το άγχος (25%) και τον φόβο (20%). Οι κύριες ανησυχίες αφορούν την αξιοπιστία των απαντήσεων (90%), την απώλεια κριτικής σκέψης (88%) και τη μείωση της ανθρώπινης επαφής (86%). Ωστόσο, μόλις το 6% δηλώνει κακή εμπειρία συνολικά και το 9% σε θέματα αγορών.

Εμπιστοσύνη και ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η έρευνα καταγράφει ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στην εμπιστοσύνη. Ενώ για εξήγηση χρήσης τροφίμων οι καταναλωτές προτιμούν το προσωπικό των σούπερ μάρκετ (40% έναντι 21% για την τεχνητή νοημοσύνη), στην ερμηνεία πληροφοριών συσκευασίας η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει με 44%. Σημαντικό είναι ότι το 32% εμπιστεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για διατροφικές πληροφορίες, ενώ το 26% έχει λάβει προτάσεις προϊόντων αφού τις ζήτησε.

Προοπτικές

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί στο αγοραστικό ταξίδι των Ελλήνων καταναλωτών. Η αυξανόμενη εξοικείωση, η θετική αξιολόγηση των εμπειριών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε θέματα πληροφόρησης δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως ψηφιακού βοηθού αγορών.