Η Black Friday αλλάζει πρόσωπο: Από τις ουρές στα καταστήματα στο πολυκαναλικό ψηφιακό οικοσύστημα

Πολλά έχουν αλλάξει μέσα σε δέκα μόλις χρόνια από τότε που η Black Friday απέκτησε οργανωμένη μορφή στην ελληνική αγορά. Αν και ο όρος κάνει την εμφάνισή του διεθνώς ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα, η σημασία του εξελίχθηκε σταδιακά, μέχρι να ταυτιστεί με τις μεγάλες καταναλωτικές εξορμήσεις και τις εντυπωσιακές εκπτώσεις. Εκεί όπου κάποτε οι εικόνες των ουρών έξω από τα φυσικά καταστήματα κυριαρχούσαν, σήμερα η Black Friday έχει μεταμορφωθεί σε μια εμπειρία που απλώνεται από τα ράφια των καταστημάτων μέχρι τα κινητά τηλέφωνα, τα e-shop και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η τεχνολογία όχι μόνο επηρεάζει τον όγκο των αγορών, αλλά αναδιαμορφώνει θεμελιωδώς τον τρόπο λειτουργίας του εμπορίου.



Η Black Friday έχει πάψει να είναι μια απλή ημέρα εκπτώσεων. Έχει εξελιχθεί σε ένα πολυκαναλικό φαινόμενο όπου ο καταναλωτής αναζητά, συγκρίνει, αποφασίζει και τελικά αγοράζει μέσα από έναν συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών καναλιών. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εξειδικευμένες πλατφόρμες και σύνθετες ψηφιακές υποδομές για να διαχειριστούν την αυξημένη ζήτηση και τον ανταγωνισμό. Το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς νέα αγοραστική πραγματικότητα, που δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για όλους τους εμπλεκομένους.



Τα στοιχεία των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη στροφή προς το ψηφιακό. Στην Black Friday του 2024 στις ΗΠΑ, περίπου 87,3 εκατ. καταναλωτές έκαναν online αγορές, ενώ 81,7 εκατ. επισκέφθηκαν φυσικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Adobe Analytics, οι online δαπάνες άγγιξαν τα 10,8 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το mobile διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς σε πολλές αγορές αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής online κίνησης, με τους καταναλωτές να συνδυάζουν περισσότερο από ποτέ το φυσικό κατάστημα με τα ψηφιακά κανάλια για την έρευνα και την τελική αγορά.

Η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Black Friday λειτουργεί περισσότερο ως αποτύπωμα ενός σύνθετου ψηφιακού οικοσυστήματος παρά ως μια μεμονωμένη ημέρα εκπτώσεων. Η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν: από τη διαχείριση των δεδομένων και την αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών μέχρι τη διαμόρφωση των e-shop και των marketplaces που θα υποδεχθούν τους καταναλωτές, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως εξηγεί η διευθύνουσα σύμβουλος της Generation Y, Εύη Μπουκώρου-Γεωργούδα, «η επιτυχία της Black Friday δεν στηρίζεται μόνο στην εμπειρία του καταναλωτή στο front-end, αλλά στην αόρατη τεχνολογία που βρίσκεται στο παρασκήνιο». Η ίδια τονίζει πως τα σύγχρονα e-shop δεν αποτελούν απλώς μια ακόμα ψηφιακή “βιτρίνα”, αλλά μετατρέπονται σε δυναμικά εργαλεία στρατηγικής, καθρέφτες της εμπορικής ταυτότητας κάθε επιχείρησης. Στο πεδίο του e-commerce, και ιδιαίτερα στο B2C, η παρουσία στο διαδίκτυο δεν επαρκεί· χρειάζεται δομημένη στρατηγική που πείθει και μετατρέπει τον επισκέπτη σε αγοραστή μέσα σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.



Σε αυτό το σκηνικό, ο καταναλωτής βλέπει μόνο την κορυφή του παγόβουνου: τις προσφορές, τη διαθεσιμότητα, την ταχύτητα. Πίσω τους, όμως, βρίσκεται ένα περίπλοκο σύστημα υποδομών, δεδομένων και πλατφορμών που συνδέουν τεχνολογία και λιανική σε έναν ενιαίο μηχανισμό. Όσο αυτά τα τεχνολογικά θεμέλια εξελίσσονται, τόσο πιο ομαλή και ασφαλής γίνεται η εμπειρία του χρήστη, αποδεικνύοντας ότι κάθε κλικ της Black Friday είναι αποτέλεσμα μηνών αθόρυβης προετοιμασίας - προετοιμασίας που δεν φαίνεται, αλλά κάνει όλη τη διαφορά.