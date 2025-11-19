Τελική ευθεία για την Black Friday 2025 - Έτοιμα καταστήματα και καταναλωτές για τις εκπτώσεις

Όλο και πιο κοντά έρχεται η μέρα των μεγάλων εκπτώσεων και προσφορών, της Black Friday που έχει καθιερωθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου και η οποία φέτος «πέφτει» στις 28/11.

Η Black Friday και η παράταση των εκπτώσεων

Φέτος, η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί ήδη από το 2024, η Black Friday έχει πάψει να είναι υπόθεση μόνο μιας ημέρας.

Οι μεγάλες αλυσίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα ξεκινούν τις μειώσεις τιμών από τις αρχές Νοεμβρίου, επεκτείνοντας τις προσφορές σε «Black Week» (ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το 2018) και πλέον σε ολόκληρο «Black Month».

Η πρακτική αυτή ευνοεί τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να ψωνίζουν νωρίτερα, πιο στοχευμένα και χωρίς τον συνωστισμό της τελευταίας στιγμής.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος δεν διεξάγονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου, γεγονός που αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις για πιο «γενναίες» προσφορές νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ανοιχτά τα καταστήματα για τέσσερις Κυριακές

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 30 Νοεμβρίου 2025

• 14 Δεκεμβρίου 2025

• 21 Δεκεμβρίου 2025

• 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και συνήθως συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές της επόμενης χρονιάς θα προσδιοριστεί με νέα ΚΥΑ.

Όπως τονίζουν, οι τελικές ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο πρόγραμμα εκπτώσεων και τον εορταστικό σχεδιασμό της κάθε χρονιάς.