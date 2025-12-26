Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ το Σάββατο - Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή

Μετά τη διήμερη αργία των Χριστουγέννων, η αγορά επιστρέφει αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, σε πλήρη εορταστικούς ρυθμούς, με τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να λειτουργούν κανονικά, ακολουθώντας το εορταστικό ωράριο που έχει τεθεί σε ισχύ για όλη την περίοδο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά αύριο από τις 09:00 έως τις 18:00, όπως προβλέπεται για τα Σάββατα του εορταστικού προγράμματος. Η συγκεκριμένη λειτουργία ισχύει για το σύνολο της αγοράς, ενώ μικρές αποκλίσεις μπορεί να υπάρχουν ανάλογα με την περιοχή και τις αποφάσεις των κατά τόπους εμπορικών συλλόγων.

Την ίδια ώρα, τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επίσης με το καθιερωμένο εορταστικό ωράριο, ανοίγοντας νωρίς το πρωί και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι το απόγευμα. Οι μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να ακολουθήσουν το τυπικό πρόγραμμα του Σαββάτου, χωρίς διαφοροποιήσεις, καθώς δεν υπάρχει αργία ή ειδικός περιορισμός τη συγκεκριμένη ημέρα.

Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά την Κυριακή

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία



Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00



Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00



Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00



Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00



Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00



Πέμπτη 01/01/2026: Αργία



Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.