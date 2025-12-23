Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τραμ τα Χριστούγεννα - Έκτακτες ρυθμίσεις ανά περιοχή

Στον ρυθμό των γιορτών μπαίνουν αυτήν την εβδομάδα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική, καθώς θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια μετρό, λεωφορείων, τραμ και τρόλεϊ λόγω των Χριστουγέννων.

Όσοι σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα αλλά και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25 Δεκεμβερίου και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου), θα πρέπει να έχουν στον νου τους ότι μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά, από την αρχή έως το τέλος της λειτουργίας τους.

Οι αλλαγές στις γραμμές

Πέρα από τις τροποποιήσεις λόγω των αργιών, σε συγκεκριμένες περιοχές θα υπάρξουν έκτακτες ρυθμίσεις είτε λόγω έργων είτε λόγω εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα επηρεάζονται το κέντρο της Αθήνας, το Αεροδρόμιο, η Ελευσίνα, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού και ο Πειραιάς.

Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ελευσίνα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων.

Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς Σάββατο 27 Δεκεμβρίου