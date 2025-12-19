Οι φορολογούμενοι «γυρίζουν την πλάτη» στις ρυθμίσεις χρεών – Μόλις 3,4 δισ. ευρώ σε διακανονισμό

Μικρή είναι η ανταπόκριση των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στα προγράμματα τμηματικής αποπληρωμής καθώς τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μόλις το 4,03% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ή σε απόλυτα ποσά τα 3,44 δισ. ευρώ από τα 87,5 δισ. ευρώ έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, πράγμα που προκαλεί «πονοκεφάλους» στο οικονομικό επιτελείο δεδομένου ότι στερεί πολύτιμα έσοδα από το Δημόσιο.



Από την ανάλυση των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος από 500 έως 10.000 ευρώ με το ποσοστό να ανέρχεται στο 15,52% ενώ εντός αυτού του εύρους και για οφειλές από 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 18,16%.



Σημαντικές είναι οι διαφορές στο βαθμό συμμόρφωσης μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (15,34%) και αγγίζει το 18,40% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (21,66%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 25% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,34% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους αγγίζοντας τα 43,13 δις. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων αντιστοιχούν στο 69,66% του συνόλου με το ποσό να ανέρχεται σε 69,37 δις. ευρώ.

Πιέσεις από την αγορά

Την ίδια ώρα η αγορά ασκεί πιέσεις στη κυβέρνηση για αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς με την καθιέρωση ευνοϊκότερων, στοχευμένων και ευέλικτων όρων προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των οφειλετών στις ρυθμίσεις και να ενισχυθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον το οικονομικό επιτελείο δεν δίνει «σήμα» για παρέμβαση αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας νέας ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις.



Ωστόσο υπάρχουν εισηγήσεις που μεταξύ άλλων προβλέπουν: