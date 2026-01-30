Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε και το κάναμε, μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών

Στις μειώσεις φόρων αναφέρθηκε σε νέα ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς από την 30η Ιανουαρίου οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν σημαντικές αλλαγές στους λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, στο ολιγόλεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα TikTok ο πρωθυπουργός τονίζει ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει τις εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις για μια κατηγορία πολιτών καθώς όπως αναφέρει «Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω τη ακρίβειας».

Από την 30η Ιανουαρίου «μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης φόρων τις οποίες ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό του 2026».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Σταματήστε για λίγο να σκρολάρετε. Είναι σημαντικό. Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω τη ακρίβειας. Και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί.

Όμως, από σήμερα, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης φόρων τις οποίες ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό του 2026.

Αυτές οι αυξήσεις που θα δείτε, αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και 2 επιπλέον μισθούς τον χρόνο ανάλογα με:

Τη μισθολογική κλίμακα

Την ηλικία

Την οικογενειακή κατάσταση

Τον Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ είχαμε ανακοινώσει ξεκάθαρα:

Φοροελαφρύνσεις για

Οικογένειες με παιδιά

Νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή

Για τη μεσαία τάξη

Το είπαμε και το κάναμε»