Λιγότερες κρατήσεις, περισσότερα ευρώ: Πώς φάνηκε ο πρώτος μισθός του 2026 σε μισθωτούς

Ο πρώτος «φουσκωμένος» μισθός του 2026 δεν είναι σενάριο, είναι γεγονός – και για πολλούς έγινε αμέσως αντιληπτός. Ιδιωτικοί αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι είδαν τα τελευταία 24ωρά, τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους με λιγότερες κρατήσεις και περισσότερα καθαρά ευρώ, καθώς η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο πέρασε από τις εξαγγελίες στην πράξη.

Για πρώτη φορά μετά από καιρό, η μισθοδοσία δεν «κόπηκε στη μέση» από τον φόρο. Οι μειωμένοι συντελεστές αποτυπώθηκαν άμεσα στα καθαρά ποσά, δίνοντας μια μικρή αλλά μετρήσιμη ανάσα σε εργαζόμενους που είχαν δει τα εισοδήματά τους να πιέζονται από την ακρίβεια. Άλλοι μέτρησαν λίγα ευρώ παραπάνω, άλλοι είδαν διαφορές που κάνουν τη διαφορά στο τέλος του μήνα ενώ κάποιοι που πληρώνονται στις πρώτες ημερομηνίες του κάθε μήνα περιμένουν να κάνουν «λογαριασμό» στο ΑΤΜ.

Περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα είδαν για πρώτη φορά στη μισθοδοσία Ιανουαρίου τις μειωμένες φορολογικές κρατήσεις, αποτέλεσμα της οριζόντιας μείωσης των φορολογικών συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Στόχος είναι τα περισσότερα λεφτά στην τσέπη, σε μια περίοδο που η ακρίβεια έχει ροκανίσει στην κυριολεξία τα εισοδήματα.

Τι άλλαξε στους συντελεστές

Από αυτόν τον μήνα:

Για εισοδήματα 10.000 – 20.000 ευρώ, ο φόρος έπεσε στο 20% από 22%.

Για 20.000 – 30.000 ευρώ, στο 26% από 28%.

Για 30.000 – 40.000 ευρώ, στο 34% από 36%.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι: νέοι και γονείς

Τη μερίδα του λέοντος παίρνουν οι νέοι εργαζόμενοι και οι οικογένειες με παιδιά.

Έως 25 ετών: Μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για πολλούς νέους, ο φόρος… εξαφανίστηκε.

26–30 ετών: Φορολόγηση μόλις 9% έως τις 20.000 ευρώ.

Γονείς άνω των 30: Έκπτωση επιπλέον 2 μονάδων ανά παιδί.

Τρίτεκνοι: Συντελεστής 9% έως 20.000 ευρώ.

Πολύτεκνοι: Μηδενικός φόρος έως τις 20.000 ευρώ.

Το αποτέλεσμα; Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το ετήσιο όφελος φτάνει τον έναν ή και τους δύο επιπλέον μισθούς. Σημειώνεται πως τα μέτρα ισχύουν για κάθε γονέα ξεχωριστά.

Τι είδαν στην πράξη στους λογαριασμούς τους

25χρονη ιδιωτική υπάλληλος με 980 ευρώ καθαρά: +91 ευρώ τον μήνα, σχεδόν 1,3 μισθοί τον χρόνο.

28χρονος εργαζόμενος με 1.500 ευρώ: +100 ευρώ τον μήνα, ένας μισθός ετησίως.

Ζευγάρι με τρία παιδιά: +214 ευρώ τον μήνα συνολικά, περίπου 3.000 ευρώ τον χρόνο.

Πολύτεκνος στον ιδιωτικό τομέα: +293 ευρώ τον μήνα, σχεδόν δύο μισθοί ετησίως.

Μητέρα με δύο παιδιά και μισθό 1.526 ευρώ: +64 ευρώ τον μήνα, 900 ευρώ τον χρόνο.

Άτεκνη εργαζόμενη με 1.251 ευρώ: +200 ευρώ τον χρόνο – όχι θεαματικό, αλλά καθαρό κέρδος.

Ποιοι πληρώθηκαν πρώτοι

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι ήταν οι πρώτοι που είδαν τις αλλαγές, μέσω της προκαταβολής των συντάξεων Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Προηγήθηκαν επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι, που είχαν ήδη λάβει αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα.

Η νέα, αναμορφωμένη φορολογική κλίμακα «γράφει» μικρότερες κρατήσεις κάθε μήνα και μεγαλύτερα καθαρά στο τέλος του χρόνου. Για κάποιους λίγα ευρώ, για άλλους ποσά που κάνουν πραγματική διαφορά.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Τι σημαίνει η μείωση φόρου σε μηνιαίο κέρδος (12 μισθοί)

Εκπαιδευτικοί – εισόδημα 12.000 €

Χωρίς παιδιά

Ετήσιο όφελος: 20 € → 1,67 € τον μήνα

Με 1 παιδί
Ετήσιο όφελος: 40 € → 3,33 € τον μήνα

Ετήσιο όφελος: 40 € → 3,33 € τον μήνα

Εφοριακοί υπάλληλοι – εισόδημα 16.000 €

Χωρίς παιδιά

120 € τον χρόνο → 10 € τον μήνα

Με 1 παιδί
240 € → 20 € τον μήνα

240 € → 20 € τον μήνα

Με 2 παιδιά
360 € → 30 € τον μήνα

360 € → 30 € τον μήνα

Με 3 παιδιά
480 € → 40 € τον μήνα

480 € → 40 € τον μήνα

Ιατροί ΕΣΥ – εισόδημα 25.000 €

Χωρίς παιδιά

300 € → 25 € τον μήνα

Με 1 παιδί
600 € → 50 € τον μήνα

600 € → 50 € τον μήνα

Με 2 παιδιά
900 € → 75 € τον μήνα

900 € → 75 € τον μήνα

Με 3 παιδιά
1.700 € → 141,67 € τον μήνα

1.700 € → 141,67 € τον μήνα

Με 4 παιδιά
3.180 € → 265 € τον μήνα

3.180 € → 265 € τον μήνα

Kατώτατος μισθός: σενάριο «έκπληξη» στο τραπέζι – τι σημαίνει σε ευρώ τον μήνα

Η επόμενη «ένεση» στα εισοδήματα έρχεται από εκεί που πάντα ποντάρουν οι χαμηλόμισθοι: τον κατώτατο μισθό. Μέσα στην εβδομάδα οι κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν τις προτάσεις τους στον ΟΜΕΔ και το νέο ποσό αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1η Απριλίου 2026.

Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση 40–50 ευρώ, που θα ανεβάσει τον κατώτατο στα 920–930 ευρώ μεικτά (από 880 σήμερα), με ορίζοντα τα 950+ ευρώ το 2027.

Όμως στο τραπέζι υπάρχει και σενάριο έκπληξη: αύξηση έως 70 ευρώ, ώστε ο κατώτατος να φτάσει απευθείας στα 950 ευρώ από το 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τα 1.000 ευρώ το 2027.