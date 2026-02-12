Κεραμέως κατά ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Υποκρισία, αμηχανία και μισόλογα

Στη σέντρα βγάζει την αντιπολίτευση, η οποία δε στηρίζει το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται εν μέσω έντασης η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία και καταλογίζοντας «υποκρισία», «αμηχανία» και «μισόλογα» στην αντιπολίτευση, η υπουργός Εργασίας υποστήριξε πως οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τη συμφωνία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ.

«Άλλο το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και άλλο στη ΓΣΕΕ; Άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και άλλος στη ΓΣΕΕ;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας πως όποιος δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο «αντιτίθεται σε όλη την κοινωνία». Η Νίκη Κεραμέως επέμεινε να μιλά για «ιστορική» συμφωνία που για πρώτη φορά συνάπτεται με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και πως κάθε λέξη του νομοσχεδίου είναι προϊόν αυτής της συμφωνίας.

«Μας λέτε πως τόσο καιρό δεν τα φέρνουμε. Τώρα που θα τα φέρουμε θα τα ψηφίσετε; Αυτό είναι το ερώτημα», τόνισε, ρίχνοντας ξανά το γάντι στο ΠΑΣΟΚ που καταψηφίζει επί της αρχής του το νομοσχέδιο, την ώρα που, όπως είπε, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη Γιώργος Καββαθάς το στήριξε.

«Δεν επηρεάζεται η συμφωνία από την υπόθεση Παναγόπουλου»

Απαντώντας την ίδια στιγμή στη «σκανδαλολογία», όπως είπε χαρακτηριστικά, τόνισε πως: «οι σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του Γιάννη Παναγόπουλου βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, πρέπει να χυθεί άπλετο φως».

Η Νίκη Κεραμέως απέρριψε πάντως τα περί επηρεασμού της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας από τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις. «Εγώ ως Κεραμέως την υπέγραψα; Ο Παναγόπουλος ως Παναγόπουλος; Όχι βέβαια! Με θεσμική μας ιδιότητα, για λογαριασμό του φορέα. Άλλο το φυσικό πρόσωπο, άλλο ο φορέας», υποστήριξε.

Επίθεση από Φάμελλο

Για «κυβερνητικό σκάνδαλο» όσον αφορά στη φερόμενη κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας πως τίποτα δεν μπορούσε να γίνει «δίχως τις πλάτες των υπουργείων». Αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως αδιαμφισβήτητα πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του, καθώς και πως «οφείλει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ γιατί είναι θέμα ηθικής τάξης και για τον συνδικαλιστικό φορέα».

«Μην κάνετε τις αθώες περιστερές. Όλη η αγορά ξέρει για τα σκάνδαλα στο χώρο της κατάρτισης», υποστήριξε, ενώ στράφηκε και κατά της Άννας Στρατινάκη. «Αποκαλύπτεται ότι το πρόσωπο κλειδί, που ήταν Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει, ήταν η κυρία Στρατινάκη. Και εδώ υπάρχει σαφέστατα ευθύνη των υπουργών Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας, Κεραμέως και Παπαθανάση», σημείωσε. Όσο για το νομοσχέδιο Κεραμέως, κατήγγειλε πως δεν ακυρώνονται οι αντεργατικοί νόμοι, ούτε επανέρχεται η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Χαρίτσης, απορρίπτοντας τα περί ιστορικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας πως γύρω από αυτήν «αιωρούνται αμφισβητούμενες ροές χρήματος». Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για κυβέρνηση «καθεστώς», καταγγέλλοντας «φίμωση», «τραμπουκισμούς», «συγκάλυψη» και «πλιάτσικο», ενώ αναφορικώς με το τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν, μίλησε για θετική επί της αρχής συνάντησης, τόνισε όμως τα «ήρεμα νερά δεν πρέπει να γίνουν στάσιμα».