Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: Στην Ελλάδα αύριο η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί αύριο, Πέμπτη, η Επίτροπος Απασχόλησης και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu, μετά από πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από την Ολομέλεια της Βουλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία έτυχε θερμής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η ίδια η κ. Minzatu συνεχάρη δημοσίως την Ελλάδα για την επίτευξή της, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Αλλαγές στο ημερομίσθιο

Έχει ήδη υπογραφεί η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο πλαίσιο των ευνοϊκών διατάξεων της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων επιφέροντας σημαντικές αυξήσεις στο βασικό ημερομίσθιο που φθάνουν έως 12% αύξηση σε σχέση με το κατώτατο ημερομίσθιο και σημαντικές άλλες πρόσθετες παροχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα Minzatu, συνοδευόμενη από την κα Κεραμέως, θα ξεναγηθεί σε δομές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.