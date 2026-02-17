Νίκη Κεραμέως: Πρόγραμμα 17.500 ευρώ για 2.100 νέους - Από 18 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Την έναρξη νέου προγράμματος επιχειρηματικότητας για νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Action 24.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και αφορά περισσότερους από 2.100 νέους, οι οποίοι θα λάβουν επιδότηση ύψους 17.500 ευρώ για την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες, καθώς διαχρονικά καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Όπως σημείωσε, σήμερα η ανεργία στις γυναίκες βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη χώρα, στο 9,9%, ενώ έμφαση δίνεται και στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας.

Αναφερόμενη σε παράδειγμα ωφελούμενης, η κ. Κεραμέως μίλησε για τη νέα επιχειρηματία Κορίνα, η οποία, αξιοποιώντας αντίστοιχο πρόγραμμα, από άνεργη δημιούργησε τη δική της επιχείρηση και προχώρησε σε προσλήψεις προσωπικού. «Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής μας: να στηρίζουμε το άνοιγμα νέων δουλειών, ώστε άνθρωποι που ήταν άνεργοι να ιδρύουν επιχειρήσεις και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η υπουργός παρέπεμψε στο ίδιο το κόμμα για εξηγήσεις, επισημαίνοντας ότι υπερψήφισε τα επιμέρους άρθρα, αλλά καταψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής.

Όπως τόνισε, οι Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυξήσεων σε μισθούς και παροχές. Περιγράφοντας την εικόνα της αγοράς εργασίας, έκανε λόγο για ποσοστό ανεργίας στο 7,5%, για 560.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί και για συντριπτική πλειονότητα εργαζομένων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης των Συλλογικών Συμβάσεων, κάτι που, όπως είπε, επιδιώκεται μέσω της υπογραφής της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Με το νέο πλαίσιο, οι Συλλογικές Συμβάσεις θα συνάπτονται και θα επεκτείνονται ευκολότερα σε περισσότερους εργαζόμενους του ίδιου κλάδου, ενώ διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη τους, μέσω της λεγόμενης μετενέργειας. «Πώς είναι δυνατόν να ψηφίζονται θετικά τα τρία βασικά άρθρα –για ευκολότερη σύναψη, επέκταση και πλήρη μετενέργεια– και να καταψηφίζεται το νομοσχέδιο επί της αρχής;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», που τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Όπως σημείωσε, μετά από 13 χρόνια λειτουργίας του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το νέο σύστημα προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ενδεικτικά, για την πραγματοποίηση μίας πρόσληψης απαιτείται πλέον ένα έγγραφο αντί για τέσσερα.

Αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η υπουργός δήλωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, με στόχο να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ έως το 2027. Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ όταν ανέλαβε η κυβέρνηση και σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ. Όπως πρόσθεσε, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει τα 1.516 ευρώ το 2026, ξεπερνώντας ήδη τα 1.500 ευρώ, στοιχείο που –όπως είπε– αντανακλά τη δυναμική της αγοράς εργασίας.

Τέλος, αναφερόμενη στην τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μία ανθρώπινη απώλεια συνιστά τραγωδία. Υπογράμμισε ότι έχουν υπάρξει ήδη οι πρώτες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική για τα αίτια και ότι αναμένονται τα πορίσματα της Δικαιοσύνης.