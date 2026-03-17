Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση σε επισιτισμό και αρτοποιία - Τι ισχύει από 1η Απριλίου

Σημαντικές εξελίξεις για χιλιάδες εργαζόμενους φέρνει η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιία, μετά τη συνάντηση εργοδοτών και εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και οι κλαδικές ομοσπονδίες ΠΟΕΕΤ, ΠΟΕΣΕ και ΟΑΕ, οι οποίες, στο πλαίσιο της πρόσφατης κοινωνικής συμφωνίας, προχωρούν στη συνυπογραφή των συμβάσεων, με στόχο την επέκτασή τους στο σύνολο των εργαζομένων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της νέας τουριστικής σεζόν. Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση καλύτερων αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και βελτιωμένων συνθηκών εργασίας.

Από την 1η Απριλίου 2026, όπως έγινε γνωστό, οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους κλάδους θα καλύπτονται καθολικά από τις δύο νέες κλαδικές συμβάσεις.

«Η μεγαλύτερη ΣΣΕ που έχει υπογραφεί μετά τα μνημόνια»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, τόνισε ότι πρόκειται για την υλοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ κοινωνικών εταίρων και υπουργείου Εργασίας, η οποία έχει πλέον αποκτήσει ισχύ νόμου. Όπως σημείωσε, η σύμβαση δεν διασφαλίζει μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά λειτουργεί και ως «ασπίδα» απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, υπογράμμισε ότι η συμφωνία έχει ευρεία εφαρμογή, καθώς καλύπτει περισσότερους από 50 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και εκτιμάται ότι αφορά πάνω από 510.000 εργαζόμενους.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί μετά τα μνημόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι νέες συμβάσεις θα διαθέτουν μετενέργεια και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, Γεώργιος Χότζογλου, έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος του επισιτισμού αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα μετά το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία απέδωσε και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή εξέλιξη ως «ορόσημο» και αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επιφυλάξεις. Ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, δήλωσε ότι, παρά τις ενστάσεις του για τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στη συνυπογραφή, προχώρησε τελικά στην υπογραφή με γνώμονα την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.