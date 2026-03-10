Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: Έρχεται δεύτερη και ηχηρή υπογραφή

Η πρώτη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, λίγα μόλις 24ώρα μετά τη ψήφιση στη Βουλή της ιστορικής συμφωνίας του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους είναι γεγονός.

Αφορά σε πρώτη φάση 6.000 εργαζομένους στα ζαχαρώδη προϊόντα – μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 23.000 εργαζομένους – οι οποίοι θα δουν άμεσα στους μισθούς τους αυξήσεις της τάξεως του 8 έως 12%.

Η εν λόγω εξέλιξη αιφνιδίασε ( ευχάριστα ) ακόμη και την αρμόδια Υπουργό, Νίκη Κεραμέως, Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, όταν προ ολίγων εβδομάδων είχε ερωτηθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό πότε αναμένει την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας είχε απαντήσει σε κάποιες εβδομάδες.

Μάλιστα, οι πληροφορίες του FLASH επιμένουν ότι η δεύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι στα….σκαριά θα προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε κλάδο με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Πάντως, στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Υπουργείο Εργασίας είναι πεπεισμένοι πως το αποτελεσματικότερο εργαλείο έναντι του αυξημένου κόστους ζωής (ειδικά σε τούτη την περίοδο) είναι η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Την ίδια ώρα, στο αμέσως προσεχές διάστημα το Υπουργείο Εργασίας δρομολογεί την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία για την ώρα καλύπτει κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Η ένταξη στο συγκεκριμένο καθεστώς ακόμη περισσότερων υπηρεσιών θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση ακόμη 400.000 εργαζομένων, κάτι, που όπως είναι εύλογο αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα του Κράτους.

Άλλωστε, αρμόδιες πηγές παρατηρούν πως τα έσοδα, που προέκυψαν από τη θέσπιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας χρηματοδότησαν σε σημαντικό βαθμό τις σημαντικές φοροελαφρύνσεις, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο.