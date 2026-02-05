Ένταση στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις - Αποχώρησαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, θετικοί οι φορείς

Εντάσεις και... αποχωρήσεις πυροδοτεί το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς η αντιπολίτευση κατήγγειλε αποκλεισμό των «πραγματικών» εκπροσώπων των εργαζομένων από την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Μάλιστα, το ΚΚΕ όπως και η Νέα Αριστερά αποχώρησαν από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



«Οι φορείς καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων υπό την ομπρέλα της ΓΣΕΕ, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει», απάντησε στις αιτιάσεις η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση που υπάρχει συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, την οποία χαιρετίζει όλη η Ευρώπη αλλά και η ελληνική κοινωνία», ωστόσο όπως επεσήμανε με νόημα, «ο κοινωνικός διάλογος φαίνεται πιο εύκολος από τον πολιτικό…».



Ζητώντας τον λόγο, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, κατήγγειλε ότι το υπουργείο απέκλεισε εργατικές οργανώσεις, λέγοντας πως το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει μια «συνεδρίαση - φιάσκο», στην οποία βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι «για να συμφωνήσουν ότι θα τσακίζονται οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε αυτό το φόντο, ανακοίνωσε πως το ΚΚΕ αποχωρεί από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



Στο ίδιο μήκος κύματος και η Θεανώ Φωτίου της Νέας Αριστεράς η οποία επίσης αποχώρησε καταγγέλλοντας ετεροβαρή πρόσκληση στις εργοδοτικές οργανώσεις έναντι των εργαζομένων με ευθύνη της Νίκης Κεραμέως.



Όσο για τον Παύλο Χρηστίδη του ΠΑΣΟΚ, τόνισε επίσης πως η αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις για την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων στη σημερινή συνεδρίαση, οι οποίες απορρίφθηκαν. Για ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο στο οποίο θα τοποθετηθούν λιγοστοί φορείς, μίλησε από την πλευρά του ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Θετικοί οι φορείς

Κατά την ακρόαση των φορέων πάντως όλοι οι προσκεκλημένοι χαιρέτισαν το νομοσχέδιο. Ενδεικτικά, για μια καλή συμφωνία που μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος. Για «πραγματική τομή» μίλησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαδάς ανέφερε πως η κοινωνική συμφωνία είναι προϊόν ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου.