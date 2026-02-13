Ξανά εντάσεις στη Βουλή: «ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος» λέει ο Λαζαρίδης – Τι απάντησε ο Μάντζος

Μετά από σκληρή, διήμερη μάχη στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, ψηφίζεται το απόγευμα το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει επί της αρχής, αλλά να στηρίζει όσες διατάξεις θεωρεί θετικές.

Η συζήτηση διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά τηςυπόθεσης Παναγόπουλου. Μετά από την χθεσινή παρέμβαση Ανδρουλάκη, ο οποίος υποστήριξε πως «υπόθεση της ΝΔ είναι...», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης σήκωσε το γάντι.

«Να ξεκαθαρίσουμε κάτι», είπε απευθυνόμενος στα «πράσινα» έδρανα. «ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου ήταν. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ, όπως κάνατε και με την Καϊλή», όπως ανάφερε, λέγοντας πως «εσείς είστε απολογούμενοι, ως ΠΑΣΟΚ!».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και με φόντο το «όχι» στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και στον απόηχο των χθεσινών αναφορών Ανδρουλάκη περί κυβέρνησης «τσίρκου». «Έπεσε χαμηλά. Τσίρκο είναι ένα κόμμα που δεν ξέρει πως θα επιλεγούν οι σύνεδροί του. Μίλησε για εσωτερικές συμμορίες στη ΝΔ. Θα έπρεπε να ντρέπεται, το ΠΑΣΟΚ είναι συμμορία, δεν θα ξεχάσουμε τα σκάνδαλα, τα εξοπλιστικά, τον Κοσκωτά, τον Μαντέλη, το καλαμπόκι. Μιλάμε για θράσος!», κατήγγειλε ο ίδιος.

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, τόνισε πως ουδείς αμφισβήτησε πως ο Γιάννης Παναγόπουλος υπήρξε μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του κόμματός του, ωστόσο η κομματική του ιδιότητα ανεστάλη ακαριαία.

«ΠΑΣΟΚάρες είναι και αυτοί που έλεγχαν τη ροή χρήματος; Οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης που ερευνώνται; ΠΑΣΟΚΑΡΑ είναι ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Κεραμέως; Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά αυτή τη χώρα; Δεν πρόλαβα να συγχαρώ τον συνάδελφο μου Παύλο Χρηστίδη ότι κυβερνάμε τη χώρα…», σχολίασε δηκτικά ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ωστόσο επέμεινε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ πως χρησιμοποιεί α λα καρτ τη Δικαιοσύνη. «Κύριε Μάντζο, κατηγορείτε για κάτι τους κυρίους Βρούτση και Γεωργιάδη και την κυρία Κεραμέως; Μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει προγράμματα; Πάτε να το χρεώσετε στη ΝΔ!» ανταπάντησε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας μάλιστα πως η περιβόητη… βελόνα θα μείνει κολλημένη, κάτι που όπως είπε, θα σημάνει τον «πολιτικό θάνατο» του ΠΑΣΟΚ.

«Σας διέλυσαν πολιτικά οι κοινωνικοί εταίροι»

Επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη για την καταψήφιση του νομοσχεδίου εξαπέλυσε και ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, σχολιάζοντας πως «σας διέλυσαν πολιτικά οι κοινωνικοί εταίροι», επικαλούμενος και τη θετική στάση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιάννη Καββαθά.

«Πώς το καταφέρατε κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να τα βάλετε με όλη την αγορά, δεν έχει ξαναγίνει. Συγχαρητήρια. Βρεθήκατε σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί δεν περιμένατε ότι με αυτή την υπουργό θα κάναμε την εθνική κοινωνική συμφωνία», υποστήριξε, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση Παναγόπουλου.

«Ο έλεγχος προφανώς και θα είναι εκτεταμένος, αλλά από πού προκύπτει εμπλοκή της κυβέρνησης; Επί των ημερών μας γίνεται ο έλεγχος. Αν υπάρχει παρατυπία, που ήταν διαπαραταξιακή η έγκριση όπως μας ενημέρωσε ο κ. Παναγόπουλος, θα το δουν οι ελεγκτικές αρχές», όπως υποστήριξε.

Η ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου Κεραμέως την οποία αιτήθηκε το ΚΚΕ θα διεξαχθεί το απόγευμα.