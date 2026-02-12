Ο Άδωνις απάντησε στην Ζωή για το sms και τις παραιτήσεις: Πήγε να με μηνύσει με «robe de chambre»

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με την πρώτη να καταγγέλλει πλέον ανοιχτά τη λειτουργία «παρακράτους» εντός της Ελληνικής Αστυνομίας. Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε μήνυμα που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας άμεσες παραιτήσεις.

Αφορμή για τη νέα σφοδρή επίθεση στάθηκαν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό του Α.Τ. Εξαρχείων για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η κ. Κωνσταντοπούλου, λαμβάνοντας μάλιστα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της μήνυσης αλλά και περιγραφές για την παρουσία της στο τμήμα.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει λόγο για «πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το απόρρητο και η νομιμότητα, καθώς στοιχεία της δικογραφίας διέρρευσαν στον αντίδικο υπουργό πριν καν φτάσουν στον Εισαγγελέα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά έθεσε ζήτημα παραμονής της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας. Κάλεσε τον Μιχάλη χρυσοχοΐδη να ζητήσει την παραίτηση Γεωργιάδη, ειδάλλως να παραιτηθεί ο ίδιος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί κριτική και προς τον αρχηγό της Αστυνομίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, η ίδια ξεκαθάρισε πως αναμένει επίσημη ανακοίνωση για την παραβίαση καθήκοντος του αστυνομικού, αλλιώς θεωρεί επιβεβλημένη την παραίτηση του Αρχηγού.

«Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία απέναντι στα σταγονίδια της Χούντας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερες υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως οι δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Σχολιάζοντας την καυστική αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στην πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορία που –κατά τον ίδιο– έλαβε από αστυνομικό, η κ. Κωνσταντοπούλου μετέβη σε αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να υποβάλει μήνυση εις βάρος του, φορώντας «περιβολή ύπνου (robe de chambre)», όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Στην ίδια ανάρτηση σχολίασε σκωπτικά ότι «πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης», συνοδεύοντας το σχόλιό του με emoji γέλιου.

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Το παρασκήνιο στη Βουλή

Είχε προηγηθεί μια επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «ελεεινό υποκείμενο», πυροδοτώντας μια θύελλα αντιδράσεων. Η συνέχεια της κόντρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσιοποίηση προσωπικών επικοινωνιών με υπουργούς δείχνει ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί μέχρι τέλους, βάζοντας στο κάδρο της ευθύνης συνολικά την κυβέρνηση.