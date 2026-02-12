Ένταση με το καλημέρα για τις συλλογικές συμβάσεις - «Κηφήνες» οι βουλευτές της ΝΔ, είπε η Κωνσταντοπούλου

Ακραία ένταση και σφοδρές αλληλοκατηγορίες κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ολομέλεια. «Με το καλημέρα» της συζήτησης, άπασα η αντιπολίτευση καταλόγισε κυβερνητικές ευθύνες όσον αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης, ενώ κόμματα της Αριστεράς (ΚΚΕ και ΝΕΑΡ) ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Μάλιστα προκλήθηκε νέο επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους «γαλάζιους» βουλευτές.

«Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας…» ανέφερε αρχικώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ που άρχισαν να διαμαρτύρονται από τα έδρανα. «Εμποδίζετε αρχηγό να μιλήσει δια των τραμπουκισμών;» επέμεινε η ίδια, ενώ όταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης της ζήτησε να ανακαλέσει και τόνισε πως ο χαρακτηρισμός θα διαγραφεί από τα πρακτικά, εκείνη σχολίασε: «θα αστειεύεστε… Είπατε στον κηφήνα να ανακαλέσει όταν προσέβαλε την αντιπολίτευση μιλώντας για παράφρονες;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε εκ νέου στον υπουργό Υγείας. «Υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Η κυβέρνηση σιωπά εκτός του Γεωργιάδη. Αυτός ο ίδιος ο ακροδεξιός φασιστοειδής που κάθεται στα κυβερνητικά έδρανα είναι αυτός που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο», όπως υποστήριξε.

Παράπονα, κατηγορίες και τροπολογίες

Είχε προηγηθεί το αιχμηρό σχόλιο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη. «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Αντί να συζητάμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συζητάμε για άλλα θέματα που είναι υπαρκτά, αλλά θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη», όπως είπε, ενώ σχολίασε πως όποιος δεν στηρίξει το νομοσχέδιο, είναι κατά των εργαζομένων.

Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας τόνισε την ανάγκη να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση της υπεξαίρεσης κονδυλίων, ζητώντας ωστόσο να διαχωριστεί το θέμα που αφορά - όπως υποστήριξε - ένα φυσικό πρόσωπο, τον Γιάννη Παναγόπουλο, από τη διαχρονική θεσμική συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Επέμεινε πάντως πως για πρώτη φορά έχουμε μια εθνική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών εταίρων που ανοίγει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών.

Η Νίκη Κεραμέως επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως βρίσκεται σε «δεινή θέση», καθώς από τη μία ασκεί σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο και από την άλλη ο «πράσινος» πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιάννης Καββαθάς το στηρίζει. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταψηφίσει επί της αρχής του το νομοσχέδιο Κεραμέως, ενώ κατέθεσε τη δική του τροπολογία για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.