Στο Προεδρικό Μέγαρο μετά από χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας - Συναντά τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα έχει σήμερα, Πέμπτη (12/2) ο Αλέξης Τσίπρας, το μεσημέρι στις 12.00.

Μια συνάντηση που ορίστηκε ύστερα από συνεννόηση των δύο πολιτικών παραγόντων και εντάσσεται στον κύκλο των συναντήσεων που επιθυμεί να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τους ηρώων πρωθυπουργούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει διακόψει την επικοινωνία του με τον κ. Τασούλα. Είναι όμως, η πρώτη φορά που συναντώνται ύστερα από αρκετό καιρό με τον πρώην πρωθυπουργό να περνά την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου μετά από πολλά χρόνια.

Η συνάντηση κρίνεται και από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα ως ιδιαιτέρως σημαντική καθώς πραγματοποιείται υπό τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες αλλά και με την προοπτική της Συνταγματικής Αναθεώρησης για την οποία ο πρώην πρωθυπουργός διαφωνεί απολύτως ενώ έχει ζητήσει από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν ούτε άρθρο.

Ενδιαφέρον θα έχει βέβαια η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στην πιθανή ερώτηση του κ. Τασούλα για πολιτικές προθέσεις του.