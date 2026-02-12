Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Δύο ατυχήματα στη Συγγρού μέσα σε λίγη ώρα

Πολιτική Αλέξης Τσίπρας Κωνσταντίνος Τασούλας Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προεδρικό Μέγαρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο μετά από χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας - Συναντά τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η συνάντηση κρίνεται από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού ως ιδιαιτέρως σημαντική καθώς πραγματοποιείται υπό την προοπτική της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Eurokinissi
Eurokinissi
Βαγγέλης Παπαδημητρίου avatar
Βαγγέλης Παπαδημητρίου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα έχει σήμερα, Πέμπτη (12/2) ο Αλέξης Τσίπρας, το μεσημέρι στις 12.00.

Μια συνάντηση που ορίστηκε ύστερα από συνεννόηση των δύο πολιτικών παραγόντων και εντάσσεται στον κύκλο των συναντήσεων που επιθυμεί να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τους ηρώων πρωθυπουργούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει διακόψει την επικοινωνία του με τον κ. Τασούλα. Είναι όμως, η πρώτη φορά που συναντώνται ύστερα από αρκετό καιρό με τον πρώην πρωθυπουργό να περνά την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου μετά από πολλά χρόνια.

Η συνάντηση κρίνεται και από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα ως ιδιαιτέρως σημαντική καθώς πραγματοποιείται υπό τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες αλλά και με την προοπτική της Συνταγματικής Αναθεώρησης για την οποία ο πρώην πρωθυπουργός διαφωνεί απολύτως ενώ έχει ζητήσει από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν ούτε άρθρο.

Ενδιαφέρον θα έχει βέβαια η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στην πιθανή ερώτηση του κ. Τασούλα για πολιτικές προθέσεις του. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Αλέξης Τσίπρας Κωνσταντίνος Τασούλας Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προεδρικό Μέγαρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader