Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το δίλημμα του χρόνου

Ο Μάιος είναι νωρίς και ο Οκτώβριος αργά. Όταν ο FLASH αποκάλυψε το «δίλλημα» που συζητείται εντός του κτηρίου της Αμαλίας- έδρα του Αλέξη Τσίπρα-πολλοί, από όλο το πολιτικό φάσμα, το ερμήνευσαν ως «χειρόφρενο». Δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που δεν απέκλεισαν την τελική επιλογή της «ακύρωσης» του εγχειρήματος.



«Η αλήθεια είναι πως η άνοιξη έχει ανέκαθεν καλύτερους οιωνούς», απάντησε στην σχετική ερώτηση, στενός του συνεργάτης. Είναι, επίσης, γεγονός, πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει, προσώρας, να ανοίξει όλα του τα χαρτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «δίλλημα» δεν έχει καμία σχέση ούτε με την «υπόθεση Καρυστιανού» ούτε με τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επίσης, παρακολουθεί και μελετά τις δημοσκοπικές καταγραφές, «όπως πάντα έκανε». Εξάλλου ένας πρώην πρωθυπουργός, όταν καταλήγει στην απόφαση της «επιστροφής» ούτε με ελαφρά τη καρδία αποφασίζει ούτε με βάση το «αδιάθετο» του χρόνου.



Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλο το πολιτικό σύστημα. Τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό γίγνεσθαι. Το δεδομένο είναι πως η απόφαση δεν αλλάζει. «Τα μηνύματα που στέλνει μέσω των ομιλιών του είτε των δηλώσεων του, επί της επικαιρότητας, αποτελούν προσεκτικά μελετημένα βήματα», σημειώνουν με δηκτικό τρόπο, παράγοντες με τους οποίους συνομιλεί τακτικά.



Για να φθάσει στην καταληκτική ημερομηνία, φέρεται, αποφασισμένος να έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης με συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυβερνητικών θέσεων. Το οποίο θα εδράζεται στην εναλλακτική προοδευτική πρόταση της σύγχρονης κεντροαριστεράς. Αυτό θα αποτελέσει και το νέο «συμβόλαιο με τους πολίτες». Εξάλλου, όπως σημείωνε και στενός του συνομιλητής «οι επόμενες εκλογές είναι η πρώτη στάση»…



Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και αυτό ενέχει και ένα μεγάλο ρίσκο. Αν τελικά ο «Οκτώβριος είναι αργά» και το «Πάσχα νωρίς», ίσως οι «καλοκαιρινές διακοπές να προκρίνουν μια συντομότερη χρονική επιλογή». Και η άνοιξη προσφέρεται…