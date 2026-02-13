Τι απαντά η ΕΛΑΣ στις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη μήνυση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Διενεργείται έρευνα για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες στα όσα κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη μήνυση στον Άδωνι Γεωργιάδη, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το απόρρητο και η νομιμότητα, καθώς στοιχεία της δικογραφίας διέρρευσαν στον αντίδικο υπουργό πριν καν φτάσουν στον Εισαγγελέα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά έθεσε ζήτημα παραμονής της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας. Κάλεσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ζητήσει την παραίτηση Γεωργιάδη, ειδάλλως να παραιτηθεί ο ίδιος.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ



Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι: «Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.



Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».

Κάλεσε τον Χρυσοχοΐδη να ζητήσει την παραίτηση Γεωργιάδη

Αφορμή για τη νέα σφοδρή επίθεση στάθηκαν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό του Α.Τ. Εξαρχείων για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η κ. Κωνσταντοπούλου, λαμβάνοντας μάλιστα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της μήνυσης αλλά και περιγραφές για την παρουσία της στο τμήμα.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει λόγο για «πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το απόρρητο και η νομιμότητα, καθώς στοιχεία της δικογραφίας διέρρευσαν στον αντίδικο υπουργό πριν καν φτάσουν στον Εισαγγελέα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά έθεσε ζήτημα παραμονής της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας. Κάλεσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ζητήσει την παραίτηση Γεωργιάδη, ειδάλλως να παραιτηθεί ο ίδιος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί κριτική και προς τον αρχηγό της Αστυνομίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, η ίδια ξεκαθάρισε πως αναμένει επίσημη ανακοίνωση για την παραβίαση καθήκοντος του αστυνομικού, αλλιώς θεωρεί επιβεβλημένη την παραίτηση του Αρχηγού.

«Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία απέναντι στα σταγονίδια της Χούντας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερες υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως οι δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου.