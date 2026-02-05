Ραντεβού στο συνέδριο δίνει ο Ανδρουλάκης για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»

Ραντεβού στο συνέδριο για ξεκαθάρισμα των εσωκομματικών λογαριασμών δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκτιμώντας ότι οι συσχετισμοί είναι με το μέρος του, επιλέγει μέχρι τότε να μην ρίξει λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά να επικεντρωθεί στην αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση της ΝΔ.

«Στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν πρόκειται να μπω σε μια κουβέντα η οποία υπονομεύει τον στόχο αυτό. Συνέδριο και διαδικασίες έχουμε, όποιος έχει μια άλλη στρατηγική να έρθει να την καταθέσει ολοκληρωμένα. Όποιος έχει μια άλλη στρατηγική που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, ας φέρει την στρατηγική στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, δημοκρατικό κόμμα είμαστε», δήλωσε στη χθεσινή τηλεοπτική του παρέμβαση και πρόσθεσε:

«Ο ρόλος μου είναι να υπάρχει στρατηγική εξωστρέφειας και παραγωγικού πολιτικού έργου. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θεσμικός ρόλος μας είναι να ασκούμε δριμεία αλλά και παραγωγική κριτική στην κυβέρνηση, να προτείνουμε λύσεις για την πολιτική αλλαγή που μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες στον ελληνικό λαό. Σε αυτή την προσπάθεια η εσωστρέφεια και μάλιστα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο δεν βοηθά. Χρειάζεται αγώνας, ενότητα και αξιοπιστία απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει συσσωρεύσει κοινωνικά προβλήματα».

Όπως είχε προϊδεάσει το flash.gr ο Νίκος Ανδρουλάκης αναζητά σε αυτή τη φάση διέξοδο στην εσωστρέφεια μέσω ενός μορατόριουμ με τα κορυφαία στελέχη, θέτοντας όμως όλους μπροστά στις ευθύνες τους για όσα δημοσίως λένε και πράττουν. Βαρόμετρο ως το συνέδριο του Μαρτίου θα είναι πάντως σίγουρα η Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ημέρα που έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και θα δοθεί βήμα, εκτός από τον πρόεδρο, σε βουλευτές και όποιον άλλο κομματικό παράγοντα θελήσει να παρέμβει. Κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που πιθανολογείται ότι θα προηγηθεί της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρίχνει αυτό το διάστημα όλο το βάρος της προσοχής του σε θέματα που αναδεικνύουν τις διαφορές του με τη ΝΔ ή στριμώχνουν την κυβέρνηση και σε αυτή την κατεύθυνση είναι ενδεικτικές οι αναφορές του για τον πρωθυπουργό.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός μιας εβδομάδας. Γιατί μιλάει στον ελληνικό λαό λες και εμφανίστηκε προχθές. Είναι ο πρωθυπουργός που ταυτίζεται με μια χώρα με τα πάντα πανάκριβα και με μισθούς από τους μικρότερους στην Ευρώπη. Έχει υπονομεύσει τους θεσμούς, δεν σέβεται το Σύνταγμα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτός ο πρωθυπουργός αξίζει τρίτη θητεία; Εγώ λέω όχι. Γι’ αυτό θα αγωνιστώ να υπάρχει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ και με ένα άλλο προοδευτικό πρόγραμμα», τόνισε κλιμακώνοντας τα πυρά του.

Διαφορετική τακτική Δούκα – Γερουλάνου

Σε ό,τι αφορά τους εσωκομματικούς αντιπάλους του Νίκου Ανδρουλάκη, παρά τη συγκλίνουσα κριτική τους, αν και ο σχεδιασμός Δούκα – Γερουλάνου δεν είναι κοινός, φαίνεται ότι και η τακτική που υιοθετούν δε συμπίπτει.

Ο Χάρης Δούκας επιμένει συγκρουσιακά και καταγγελτικά προς την ηγεσία, όπως προέκυψε από τη διαδικτυακή σύσκεψη που είχε την Τρίτη. Ο Παύλος Γερουλάνος, αντιθέτως, διαλέγει μια πορεία περισσότερο ενωτική, αφήνοντας τα κακώς κείμενα σε δεύτερο πλάνο. «Ανεπανάληπτες στιγμές στην Ηλεία. Κατάμεστη αίθουσα, μέσα και έξω, χαμόγελα, πίστη, ελπίδα. Αυτό δεν ήταν μια απλή εκδήλωση, ήταν μια πραγματική γιορτή δημοκρατίας. Εσείς, τα μέλη και οι φίλοι μάς δείχνετε τον δρόμο. Εσείς μας γεμίζετε ενέργεια. Εσείς ανοίγετε τον δρόμο της πολιτικής αλλαγής. Προχωράμε. Πάντα μπροστά», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο από την παρουσία του στον Πύργο.