Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης κάνει συνταγματικό λαϊκισμό, συναίνεση στη δεύτερη Βουλή»

«Συναίνεση αλλά στη δεύτερη βουλή, την αναθεωρητική για να έχουμε έλεγχο στο περιεχόμενο των άρθρων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως είχε γράψει το Flash.gr, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει συναίνεση στα άρθρα με τα οποία συμφωνεί αλλά στην επόμενη βουλή τονίζοντας πως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις πραγματικές προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Εάν στην προτείνουσα Βουλή δώσουμε πλειοψηφία 180, στην επόμενη Βουλή γράφεται το άρθρο του Συντάγματος με απλή πλειοψηφία 151, άρα ο επόμενος Πρωθυπουργός με απλή πλειοψηφία γράφει όπως θέλει το άρθρο χωρίς ευρύτερες συναινέσεις» είπε ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι κάνει «συνταγματικό λαϊκισμό» και ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει πως πρέπει να αλλάξει το ισχύον πλαίσιο για τη μονιμότητα στο Δημόσιο.

Ερωτηθείς για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι απαιτείται ενότητα, πέταξε ωστόσο το γάντι σε όσους αμφισβητούν τη στρατηγική του:

Όποιος έχει άλλη στρατηγική για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύει ότι ο δικός του θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του στα συντεταγμένα όργανα του κόμματος».

Σκληρή επίθεση για τα ελληνοτουρκικά

Με φόντο την επικείμενη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Διάλογος χωρίς αυταπάτες και χωρίς κοροϊδία είναι η άποψή μου. Άκουσα τον Πρωθυπουργό προχθές να λέει ότι η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE, γιατί ο ίδιος έθεσε ως προαπαιτούμενο την άρση του casus belli. Από που προκύπτει αυτό το τεράστιο ψέμα; Δηλαδή οι Ευρωπαίοι δεν έβαλαν την Τουρκία στο SAFE, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έβαλε προαπαιτούμενο την άρση του casus belli; Δεν μπορεί να ακούγονται στον δημόσιο διάλογο τέτοιες κορώνες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE, διότι ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη δεν πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας.

Η Τουρκία -μέσω ιδιωτικών εταιρειών- συμμετέχει έτσι κι αλλιώς έως 35% στα εξοπλιστικά προγράμματα που προέρχονται από το SAFE. Δεν συμμετέχει στο ανώτατο ποσοστό, γιατί δεν ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες να καπελώσουν οι τουρκικές εταιρείες εξοπλιστικών προγραμμάτων τις ευρωπαϊκές. Άρα, αλήθεια παρακαλώ, αλήθεια. Δεν μπορεί ο λαός να ακούει από τα χείλη του Πρωθυπουργού συνεχώς πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».