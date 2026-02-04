ΠΑΣΟΚ: Το σχέδιο Ανδρουλάκη για ανακωχή και οι κινήσεις-ματ από Γερουλάνο, Δούκα και Διαμαντοπούλου

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τουλάχιστον τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τις αντιπαλότητες για το επικείμενο συνέδριο, την αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος και τη βελόνα των δημοσκοπήσεων μοιάζει να φτάνει σε οριακό σημείο.

Για το λόγο αυτό, όπως πληροφορείται το flash.gr ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να μετατρέψει σε καμπάνες, τα καμπανάκια που είχε χτυπήσει τις προηγούμενες φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις, χωρίς όμως τότε να εισακουστεί.

Η προειδοποίηση -σε αρκετά πιο αυστηρό τόνο- που θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης προς το εσωτερικό του θα είναι γενική αλλά θα έχει και συγκεκριμένους αποδέκτες: Τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο και όποιους κομματικούς παράγοντες -όπως πιστεύει η ηγεσία- επιλέγουν με τη στάση τους αντί του πολλαπλασιασμού του μηνύματος και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, τη διαίρεση, το διχασμό και εν τέλει την απομείωση της δυναμικής που προσπαθεί ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής να αποκτήσει.

Η παρέμβαση αυτή (μέσω συνέντευξης που παραχωρεί το πρωί στον ΑΝΤ1), σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές και όπως άλλωστε έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr δεν πρέπει στην παρούσα φάση να συνδέεται με διαγραφές και πειθαρχικά μέτρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αν και έντονα ενοχλημένος από τη διαρκή αναμόχλευση θεμάτων που θεωρεί λυμένα και άρα «μη θέματα», όπως η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ την οποία έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, αλλά και η συντήρηση στον «αφρό» διαδικαστικών υποθέσεων γύρω από το συνέδριο, για το οποίο έχει διαβεβαιώσει ότι θα διεξαχθεί υποδειγματικά όπως όλες οι προηγούμενες κομματικές διαδικασίες, δεν επιθυμεί με τις κινήσεις του διογκώσει την κρίση. Απεναντίας, λένε οι συνομιλητές του, θέλει ως εγγυητής της ενότητας να θέσει τους πάντες προ των ευθυνών τους, ώστε «σταματήσουν να πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται όλοι» και να επικεντρωθούν στην παραγωγή πολιτικής προς όφελος της κοινωνίας, μια τακτική που θα αποτελέσει και το διαβατήριο της επιτυχίας στις εθνικές κάλπες.

Ο Δημήτρης Μάντζος, εις εκ των συνεργατών του, έδωσε χθες μια γεύση, δηλώνοντας με νόημα (ΣΚΑΙ): «Για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή, θα πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο τις θέσεις μας και λιγότερο τους εαυτούς μας. Δεν γυρίζει ο κόσμος γύρω από το συνέδριο, την ΚΟΕΣ και τις ΝΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Ας αφήσουμε τα εσωτερικά ζητήματα για το εσωτερικό μας, για τα όργανά μας, και εκεί έξω, στην κοινωνία και τον δημόσιο λόγο ας μιλήσουμε για τις ανάγκες των συμπολιτών μας, όπως οι ίδιοι περιμένουν από εμάς. Αν κάνουμε όλες και όλοι τη δουλειά μας και δεν δημιουργούμε πρόβλημα προορισμού, τη βελόνα, όχι απλώς θα την ξεκολλήσουμε, αλλά θα την εκτινάξουμε και το βράδυ των εκλογών».

Οι κινήσεις Δούκα και Γερουλάνου

Την ίδια ώρα, η κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ καλά κρατεί. Χθες το απόγευμα ο Χάρης Δούκας είχε διαδικτυακή σύσκεψη με φόντο το συνέδριο με στελέχη της επιρροής του από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στις απόψεις του (δεσμευτική απόφαση ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, προκριματικές εκλογές για υποψήφιους βουλευτές), σκληραίνοντας μάλιστα τη ρητορική του, αφού αναφέρθηκε σε έλλειμμα δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, τη θεσμική διαδικασία και τις συλλογικές αποφάσεις. Ακόμη, φέρεται να χαρακτήρισε «αθλιότητες» τα σχόλια που ακούγονται ότι έχει «τάσεις αναχωρητισμού» από το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό ασκεί δημόσια κριτική στην ηγεσία.

Ο Παύλος Γερουλάνος το βράδυ της Δευτέρας σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στον Πύργο Ηλείας -στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων του κόμματος- θέλησε να είναι συσπειρωτικός στο λόγο του, παραλείποντας αναφορές σε βελόνες και άλλα «δυσάρεστα» ζητήματα, προτάσσοντας τη σημασία μιας πανστρατιάς όπως το 2009. Μήνυμα ενότητας έστειλε στην ομιλία του και ο βουλευτής της περιοχής, Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είχε δώσει το παρών και στην πίτα του κ. Γερουλάνου στην Αθήνα.

Αιχμές κατά όσων «δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση» (OPEN) για το κόμμα άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου , παίρνοντας θέση σε αυτή τη συγκυρία στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη και συμπληρώνοντας εξίσου δηκτικά ότι «το να λες δεν αμφισβητείται η ηγεσία και όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτό, είναι υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ».

Λεπτές ισορροπίες

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο από τη μια θα αναζητά την ανακωχή εντός ΠΑΣΟΚ, θα επιδιώκει από την άλλη τη σύγκρουση με τη ΝΔ, χωρίς όμως να πέφτει στη διπλή παγίδα που επιχειρεί να του στήσει το Μαξίμου. Όταν αρνείται τη συναίνεση είναι «λαϊκιστής και μιμητής του ΣΥΡΙΖΑ» και αν την παρείχε... βρίσκεται στον προθάλαμο της συγκυβέρνησης.

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια λεπτή ισορροπία που καλείται να τηρήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχοντας ταυτόχρονα το μυαλό στους ψηφοφόρους του Κέντρου που πρέπει να προσεταιριστεί αλλά και τους αριστερόστροφους ψηφοφόρους που παραμένουν επιφυλακτικοί για τις μετεκλογικές επιδιώξεις του.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση του», ήταν σε αυτό το πνεύμα η χαρακτηριστική απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στη συνέντευξη του πρωθυπουργού, με την οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει και το «όχι» στο προσκλητήριο συνεννόησης για το Σύνταγμα από την υπάρχουσα Βουλή.

Τέλος, σήμερα το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης -στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, θα συναντηθεί με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας, δίνοντας συνέχεια στην ανάδειξη της τήρησης μέτρων ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους με ευθύνη του κράτους.