Μητσοτάκης: Πρεμιέρα για τα Προσυνέδρια της ΝΔ με επίκεντρο το κοινωνικό κράτος

Το πρώτο «γαλάζιο» Προσυνέδριο – θα ακολουθήσουν και άλλα σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό σε Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και Ρόδο – έχει ως θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», δηλωτικό της έμφασης, που δίδει το Μέγαρο Μαξίμου στην ανεμπόδιστη προώθηση παρεμβάσεων με κοινωνικό πρόσημο, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας, καθώς είναι πρόδηλη η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου να συνδέει ευθέως τις εμφανίσεις του πρωθυπουργού και στο πλαίσιο των «γαλάζιων» Προσυνεδρίων με συγκεκριμένες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και εν προκειμένω στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να…φωτοσκιάσει την αντίθεση ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα, που, όπως λέγεται, δεν αφήνει το πόδι από γκάζι των μεταρρυθμίσεων και στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που δείχνουν να βυθίζονται στην εσωστρέφεια.

Εξάλλου, συναφές, με τα παραπάνω είναι και το πολιτικό δίλημμα, που επιστρατεύει με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση ο πρωθυπουργός ότι η διαφύλαξη της πολιτικής σταθερότητας είναι επιβεβλημένη ώστε να ανανεωθούν πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματος, μείωση της φορολογίας και δημιουργίας νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Επίσης, ακόμη ένα κεντρικό πολιτικό στοίχημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την Περιφέρεια.

Προ της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη θα βρεθούν στο ίδιο πάνελ οι Υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ στις εργασίες του Προσυνεδρίου θα συμμετάσχουν οι επιτελείς της Πειραιώς προεξάρχοντων του Γραμματέα, Κώστα Σκρέκα και του Γενικού Διευθυντή, Γιάννη Σμυρλή, καθώς και οι βουλευτές της Περιφέρειας της Ηπείρου.