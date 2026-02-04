Στη «γειτονιά» μας τον Ιούλιο ο Τραμπ

H (περίπου) προαναγγελία της Γκίμπερλι Γκιλφόιλ περί έλευσης του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μπορεί να αιφνιδίασε τους ανυποψίαστους, ωστόσο σε έναν κλειστό κύκλο εντός της κυβέρνησης δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.

Και αυτό γιατί η κ. Γκιλφόιλ φέρεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης να έχει ενημερώσει εδώ και εβδομάδες τα υψηλότερα κλιμάκια της ελληνικής κυβέρνησης για την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να επισκεφθεί την Ελλάδα το προσεχές διάστημα.

Χωρίς να υπάρχει τίποτε οριστικό - το ξεκαθάρισε και ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του -μία πιθανή περίοδος για την έλευση του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας θα μπορούσε να είναι οι αρχές Ιουλίου, καθώς το διήμερο 7 – 8 πραγματοποιείται στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Άγκυρα η ετήσια Σύνοδος του ΝΑΤΟ.

Άλλωστε, αποτελεί κάτι σαν εθιμικό δίκαιο οι επισκέψεις των Αμερικανών προέδρων στην περιοχή να περιλαμβάνουν στάσεις σε Ελλάδα και Τουρκία.